Audi non aggiornerà la RS 3 LMS TCR, ma andrà avanti. Per ora...

La decisione di Volkswagen Motorsport di concentrarsi dal prossimo anno sull'elettrico, abbandonando ogni programma legato ai motori termici, ha scatenato il classico tam tam mediatico che inevitabilmente vede coinvolti anche gli altri marchi del gruppo.

Se a rimetterci maggiormente sono i clienti con le Golf GTI TCR, in particolar modo quelli della Sébastien Loeb Racing che sono appoggiati dalla Casa madre nel FIA WTCR, è lecito pensare anche a cosa faranno le "cugine" Cupra e Audi.

Per quanto riguarda gli spagnoli, si sa che la maggior parte degli sforzi al momento è profusa sulla E-Racer, auto pioniera di quell'ETCR che dovrebbe partire nel 2020 come primo campionato turismo elettrico al mondo, ma che la Cupra TCR (ex-SEAT Leon TCR, già Cup Racer) debba assolutamente essere rinnovata, è cosa al costruttore ben nota.

In Audi al momento si pensa di andare avanti con la RS 3 LMS TCR, ma senza aggiornamenti di rilievo in arrivo. Le vetture dei Quattro Anelli, arrivate all'ultimo anno di omologazione (avvenuta nel 2017), godono ancora dei benefici di una 3 volumi in termini aerodinamici, ma hanno chiaramente delle pecche legate ormai all'anzianità, almeno nel confronto con le più recenti Hyundai, Lynk & Co e Honda Civic Type R FK8.

Da Ingolstadt, però, affermano che ci sia comunque la volontà di proseguire nel progetto TCR, stando alle parole che un portavoce di Audi ha rilasciato ad Eurosport Hungary.

"Il fatto che i due marchi appartengano allo stesso gruppo non significa che la decisione presa da Volkswagen sia un percorso obbligato e uguale anche per Audi. E' vero che nel 2020 non ci sarà una nuova versione della RS 3 LMS TCR, la quale andrà avanti comunque nelle mani dei nostri team clienti in tutto il mondo. Tuttavia, non è nemmeno esclusa la possibilità che venga costruita più avanti una nuova RS 3 LMS, ma questo non è ancora stato confermato".

Quest'ultima fra è assolutamente da prendere con le pinze e le molle del caso, visto che in Volkswagen avevano già cominciato a lavorare sulla nuova Golf GTI TCR (basata sul modello stradale che a breve vedremo per strada), salvo poi fare un dietrofront repentino in favore dell'elettrico. Oltre al fatto che Audi è già da tempo impegnata su questo fronte e non è nuova a chiusure di programmi di successo, vedi quello LMP1 dopo il dominio per anni a Le Mans nonostante la nuova R18 e-tron Quattro già pronta in modellino da galleria del vento.