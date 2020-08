Alfa Romeo: è Jean-Karl Vernay l'asso per il WTCR 2020!

E' Jean-Karl Vernay il pilota che il Team Mulsanne schiererà al volante dell'Alfa Romeo per la stagione 2020 del FIA WTCR.

Un grandissimo colpo per la squadra della Romeo Ferraris, che quest'anno ha scelto di prendere parte alla massima serie turismo con una sola Giulietta Veloce TCR sfruttando il cambio regolamentare riguardante le iscrizioni e il calendario europeo.

Il francese ha una grande esperienza nella categoria, avendo debuttato con il Leopard Racing Team WRT in TCR International Series, vincendo il titolo nel 2017 e passando poi al volante dell'Audi RS 3 LMS nel WTCR per il biennio 2018-2019.

Dopo l'abbandono alla serie da parte dei Quattro Anelli, ecco che "JK San" si è trovato libero e sul mercato, trovando l'accordo con la squadra di Opera, la quale aveva annunciato l'iscrizione al WTCR la scorsa settimana, presentando ora un grande asso.

“Non vedevo l’ora che questo giorno arrivasse! Sono entusiasta di poter annunciare il raggiungimento dell’accordo con Team Mulsanne per guidare l’Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR della Romeo Ferraris. In questi anni ho avuto modo di conoscere molto bene il Team Mulsanne e sono contento di poter vivere questa realtà dall’interno", ha commentato raggiante Vernay.

"Seppur Romeo Ferraris rappresenti un costruttore sicuramente più piccolo rispetto agli altri marchi, mi ha sempre colpito la passione e la determinazione con cui si sono applicati ed i risultati che hanno conquistato dapprima nel TCR International Series e poi nel FIA WTCR. Non vedo l’ora che si accendano i motori, questa lunga attesa invernale mi ha caricato un sacco".

Soddisfatta anche Michela Cerruti, responsabile della Romeo Ferraris che oltretutto ha anche avuto modo di incrociare le armi in pista con Vernay quando entrambi erano in TCR International Series.

“Sono felice di dare il benvenuto a Jean-Karl nella nostra famiglia. La scelta di Jean-Karl arriva dopo una lunga e dettagliata analisi delle caratteristiche che cercavamo in un pilota per quest’anno. Nelle passate stagioni abbiamo fatto delle scommesse, che sicuramente ci hanno ripagato, ma che rappresentavano delle forti incognite. Il 2020 rappresenta forse l’anno meno adatto per rischiare sotto questo aspetto, e per questo Vernay nella nostra opinione rappresenta un porto calmo fornendoci la serenità di cui abbiamo bisogno", commenta la milanese.

"Il progetto FIA WTCR 2020 per noi rappresenta un investimento importante che abbiamo deciso di fare per seguire anche gli sforzi organizzativi fatti da parte di Eurosport Events, andando così a fortificare l’importante legame creatosi in questi anni, volti al fine di consolidare il nostro sport, in un momento così difficile”.

In attesa del via ufficiale, che sarà al Salzburgring il weekend del 12-13 settembre, Vernay proverà nella giornata di giovedì 26 a Cervesina l'Alfa Romeo per i primi km di... conoscenza della sua nuova Giulietta!