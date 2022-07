WSBK | Rea e Kawasaki ancora insieme fino al 2024

Jonathan Rea vestirà ancora i colori Kawasaki fino al 2024. La Casa giapponese ha comunicato questa mattina l’accordo sottoscritto con il sei volte campione WSBK che proseguirà così la proficua partnership con il costruttore iniziata nel lontano 2015.

Il nordirlandese ha trovato l’accordo che lo legherà alla Kawasaki sino al 2024 subito dopo il round di Donnington e l’obiettivo comune per entrambe le parti è quello di aumentare il numero di successi ottenuti insieme ed attualmente pari a 102 vittorie.

"Sono davvero felice ed entusiasta di rinnovare il mio contratto con Kawasaki per altri due anni. È stata una collaborazione incredibile, abbiamo ottenuto così tanti successi insieme che è quasi una prosecuzione naturale” ha dichiarato un entusiasta Rea.

“Non sono state necessarie molte trattative da entrambe le parti per continuare insieme. Si trattava piuttosto di capire quanta motivazione avessi per continuare a correre ai massimi livelli nel campionato WorldSBK. Sono state stagioni incredibili, più competitive che mai. Ho capito quanto sono motivato a continuare e a lottare per vincere”.

“Nel 2015 Kawasaki mi ha dato l'opportunità di realizzare un sogno d'infanzia quando ho vinto il campionato WorldSBK nel nostro primo anno insieme. La nostra partnership è molto solida e non vedo l'ora di continuare a creare ricordi e a rappresentare un produttore e un marchio incredibile. La mia squadra è la mia famiglia. Voglio bene a tutti i membri del team come se fossero la mia famiglia e rapporti come questo contano molto nelle corse. Il merito è di ogni singolo membro dello staff, di Provec Racing, di tutti gli ingegneri in Giappone e di tutta la famiglia Kawasaki. Sono entusiasta di vedere cosa riusciremo a fare nelle prossime due stagioni".

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

A sottolineare la soddisfazione per l’accordo biennale è intervenuto Guim Roda, Team Manager della squadra giapponese.

"Da quando abbiamo ingaggiato Johnny per la stagione 2015, e fino ad ora, abbiamo scritto una bella parte della storia del WorldSBK. Siamo molto orgogliosi di far parte di questa storia di successo di Rea, che significa anche la storia di successo di Kawasaki”.

“Ormai sono otto le stagioni che abbiamo trascorso insieme e Johnny ha sempre dato il massimo. Oggi, all'età di 35 anni, è nella sua forma migliore e sappiamo che c'è ancora molto da fare. Abbiamo lavorato duramente per definir con KMC il tipo di progetto che potevamo creare per Johnny per permettergli di continuare a spingere al 110%. Credo che gli abbiamo dato la motivazione di cui aveva bisogno per continuare per altri due anni”.

“Non possiamo mai riposare sugli allori del nostro passato di successo, quindi avremo un duro lavoro per soddisfare le aspettative di Jonathan. Siamo pronti per questo. Garantiamo che sarà un vero spettacolo per almeno altri due anni".