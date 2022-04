SBK | La stagione 2022 si concluderà a Phillip Island

La conferma, alla fine, è arrivata. La stagione 2022 del campionato Superbike vedrà la presenza di 12 round in calendario e l’ultimo appuntamento dell’anno si disputerà in Australia.

La serie torna così a Phillp Island dopo una assenza che durava da febbraio 2020, e l’ultimo round della stagione si terrà nel weekend dal 18 al 20 novembre, subito dopo l’appuntamento in Indonesia così da consentire un back to back a piloti e team.

Per la prima volta dal 1996 l’Australia ospiterà il finale di campionato, ma in un comunicato della FIM è stato chiarito che nel 2023 “il round australiano tornerà nel suo slot tradizionale come gara di apertura della stagione”.

Scott Redding, Aruba.it Racing Ducati Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

L’unico altro cambiamento rispetto alla bozza di calendario circolata alla fine dello scorso anno è la riduzione da 13 a 12 appuntamenti, uno in meno rispetto a quanto visto nella stagione 2021.

Il campionato 2022 della WSBK prenderà il via ad Aragon nel weekend dall’8 al 10 aprile, ma i piloti della serie saranno impegnati sempre sul tracciato spagnolo dal 4 al 5 aprile per disputare una sessione di test ufficiali.

2022 World Superbike: calendario ufficiale

Date Circuito Aprile 8-10 Aragon Aprile 22-24 Assen Maggio 20-22 Estoril Giugno 10-12 Misano Luglio 15-17 Donington Park Luglio29-31 Most Settembre 9-11 Magny-Cours Settembre 23-25 Barcelona Ottobre 7-9 Portimao Ottobre 21-23 Villicum Novembre 11-13 Mandalika Novembre 18-20 Phillip Island