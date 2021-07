WSBK: Garrett Gerloff rinnova con Yamaha per il 2022

Garrett Gerloff e Yamaha, la storia continua. Questa mattina il team Yamaha Motor Europe e il pilota statunitense hanno annunciato il rinnovo di contratto che li unirà anche nel 2022. Assieme correranno anche la prossima stagione del Mondiale Superbike.

L'americano ha convinto Yamaha a suon di buoni risultati, un crescendo che ha portato Yamaha Motor Europe a dargli ancora fiducia per la prossima stagione. Quest'anno, a Donington, ha eguagliato il suo miglior risultato nel Mondiale finendo secondo.

Si è trattato del quinto posto della carriera nella massima categoria dedicata alle moto derivate di serie. Ricordiamo che Gerloff ha alle spalle poco più di una stagione, essendo arrivato in World Superbike all'inizio del 2020 dopp aver vinto gare assieme a Yamaha in MotoAmerica.

Non è tutto, perché il 25enne ha vinto più campionati nazionali superbile, raggiungendo così piloti - quali Doug Polen e Nicky Hayden - che nel corso della carriera hanno avuto modo di cimentarsi in Europa e vincere.

Gerloff ha anche avuto l'occasione di correre in MotoGP. E' accaduto nel primo dei due appuntamenti disputati al Motorland di Aragon, vestendo i colori del team Petronas. Garrett ha affiancato il 9 volte iridato Valentino Rossi, prendendo il posto di Franco Morbidelli in sella alla Yamaha M1 con specifiche 2019.

Il road racing manager di Yamaha Motor Europe, Andrea Dosoli, ha dichiarato: “Mi ricordo ancora Magny-Cours 2019 quando è iniziato il nostro percorso insieme a Garrett. Da allora ha impressionato tutti coloro che fanno parte della famiglia Yamaha grazie alla sua motivazione e al suo impegno. Sta conquistando risultati fantastici, ha dimostrato di avere una grande velocità e riesce ad adattarsi rapidamente alle nuove piste come abbiamo visto a Donington Park dove è stato il più veloce nella prima giornata e domenica ha portato a casa un podio bellissimo".

"Siamo davvero contenti di poter estendere questo rapporto per un’altra stagione credendo che tanto altro debba ancora venire da entrambe le parti e che Garrett nel breve termine possa lottare per il titolo. Abbiamo dato questa possibilità a un giovane pilota di talento che abbiamo selezionato da un campionato nazionale e portato sul palcoscenico internazionale, chiaramente confermando il forte impegno di Yamaha a livello internazionale nell’ambito degli sport motoristici”.

Gerloff, dopo aver siglato il rinnovo annuale del suo contratto con Yamaha, ha aggiunto: “Sono davvero entusiasta di aver firmato questo contratto con Yamaha per continuare insieme a loro l’anno prossimo. Nell’ultimo anno e mezzo mi sono trovato benissimo in Europa e sono davvero contento dei passi avanti fatti da me stesso, dal GRT Yamaha WorldSBK Team e dalla Yamaha R1".

"Questa stagione abbiamo già compiuto dei notevoli miglioramenti che ci permettono di lottare costantemente per il podio ma so che il bello deve ancora venire. Siamo andati veramente vicini alla conquista della prima vittoria e con il supporto di Yamaha e del team sono fiducioso che potremo farcela prima della fine della stagione”.