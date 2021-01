Camier: "Scelta difficile, ma le gare avevano perso un po' senso"

Camier ha corso nel mondiale Superbike dal 2010, ma quest'anno ha deciso di appendere il casco al chiodo e accettare l'offerta di Honda come team manager, tornando al costruttore con cui ha gareggiato nelle stagioni 2018 e 2019, dopo aver corso con Aprilia, Suzuki, BMW e MV Agusta.

Pur avendo dimostrato di avere buon ritmo con la Honda nonostante la moto non fosse competitiva, ha perso diversi round nel 2018 a causa della frattura delle costole ad Aragon, restando poi fuori per gran parte della stagione successiva per un infortunio alla spalla.

Un altro incidente dopo il passaggio al team Barni Ducati per il 2020 gli ha impedito di essere alla prima gara della stagione, a Phillip Island, e le due parti alla fine hanno accettato di separarsi senza completare un singolo round insieme.

Parlando durante i test di Jerez, i primi in veste da team manager, Camier ha rivelato che aveva l'opzione di tornare al BSB, ma ha ammesso che le corse avevano perso un po' di significato dopo aver sofferto per diversi anni a causa degli infortuni: “Nella mia testa, è stato un momento difficile. Troppi infortuni, troppi. E non corro in moto solo per guadagnarmi da vivere o solo per continuare a gareggiare. Questo non mi interessa. Voglio correre se posso vedere una possibilità di progredire, per cercare di essere in una situazione competitiva, cercare di vincere le gare, cercare di salire sul podio. Ecco perché lo faccio. E non mi sembrava più possibile”.

“Con la spalla infortunata, penso che sia stato facile perdere la fiducia nel fare molte cose, si trattava di vedere se potevo rendere a livello fisico, ma non ci sono riuscito. Potevo tornare a gareggiare in Gran Bretagna, nel BSB, e sono abbastanza fiducioso di poter ottenere una buona moto lì. Ma allo stesso tempo mi sembrava di aver perso un po’ il desiderio, la motivazione per dare il massimo. Le gare hanno perso un po’ di significato per me. Sento che in questa posizione, con questa opportunità, posso portare la mia esperienza e cercare di aiutare in modo diverso a raggiungere lo stesso risultato. Faccio parte di una squadra vincente, è qui che mi trovo ora”.

La decisione di accettare l'offerta di Honda per sostituire Jaume Colom come team manager porta così alla fine anticipata la carriera illustre di Camier, che ha vinto un titolo BSB nel 2009, e disputato 223 gare con nove podi nel mondiale Superbike. L’ormai ex pilota ha ammesso che non è stato facile appendere il casco all'età di 34 anni, 11 anni dopo aver fatto il suo debutto a tempo pieno nel mondiale con Aprilia, ma assicura che l'opportunità di rimanere nel paddock con Honda lo ha aiutato a prendere la decisione.

“Ad essere onesti, è stata probabilmente la decisione più difficile della mia vita decidere di smettere di correre – ha detto Camier – Ovviamente, gli ultimi anni per me non sono stati facili con gli infortuni e non è andata come avrei voluto. Decidere di smettere di correre è una cosa importante. Tutta la mia vita è stata dedicata a una cosa, le gare, l'allenamento. Tutto quello che fai ogni giorno è migliorare te stesso e cercare di essere performante come pilota. Smettere è una cosa molto grande, più grande di quanto mi aspettassi”.

“Ma penso che avere questa opportunità mi abbia aiutato. Posso concentrarmi su questo. Posso usare la mia esperienza per cercare di migliorare. È qualcosa che posso iniziare abbastanza facilmente. Passare da pilota a team manager è una progressione abbastanza naturale. Non vedo l'ora di affrontare la sfida. Sarà un anno molto interessante per me, avrò molto da imparare, ma allo stesso tempo sono davvero entusiasta di iniziare”.