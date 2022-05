WSBK | Aruba.it rinnova con Ducati e sbarca anche in MotoGP

Le due Ducati Panigale V4 R ufficiali vestiranno i colori di Aruba.it nel campionato del Mondo Superbike per altri due anni: una collaborazione iniziata nel 2015, quando il team Aruba.it Racing – Ducati è diventato la squadra ufficiale della casa di Borgo Panigale nel campionato del mondo per moto derivate di serie, e che proseguirà sicuramente fino a celebrare il decimo anniversario nella stagione WorldSBK 2024.

Inoltre, a partire da quest’anno, il sodalizio tra Aruba.it e Ducati si rafforzerà ulteriormente. Aruba.it sarà infatti il title sponsor della Desmosedici GP con cui Michele Pirro, test rider Ducati, disputerà come wild card tre tappe del campionato del Mondo MotoGP : il Gran Premio d’Italia al Mugello (27-29 Maggio), il Gran Premi de Catalunya al Montmeló (3-5 Giugno) ed il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano (2-4 Settembre).

"Quello con Ducati è un legame saldo che non si esprime soltanto sui circuiti del campionato mondiale Superbike ma che si estende ad una collaborazione proficua tra le due aziende. Siamo orgogliosi di poter rappresentare Ducati sui circuiti di tutto il mondo e di aver rinnovato l’accordo che ci permetterà di farlo almeno fino al termine della stagione 2024", ha detto Stefano Cecconi, amministratore delegato di Aruba S.p.A. e team principal di Aruba.it Racing Ducati.

"E da quest’anno partecipare come wild card a tre eventi del campionato mondiale MotoGP è per noi motivo di ulteriore soddisfazione e sottolinea il profondo legame con la casa di Borgo Panigale. Non sarà solo una nuova vetrina per Aruba.it, ma un’altra affascinante sfida che interpreteremo con lo stesso impegno e professionalità che ci ha contraddistinto fino ad oggi nel Mondiale Superbike", ha aggiunto.

"Siamo davvero soddisfatti della partnership che ci lega da ormai otto anni ad Aruba.it, un’azienda che rappresenta, come Ducati, un’eccellenza italiana improntata all’innovazione. L’estensione dell’accordo fino al 2024 conferma la qualità di una collaborazione che è cresciuta anno dopo anno, sia sotto il profilo aziendale che sportivo", ha detto Claudio Domenicali, amministratore delegato di Ducati.

"In questa stagione, al grande impegno profuso nel mondiale World Superbike, si aggiunge la nuova sfida del Campionato del mondo SuperSport e la soddisfazione di vedere correre anche in MotoGP una Ducati con i colori del team Aruba.it Racing, che ormai sono identificati da tutti gli appassionati come quelli naturali per le Panigale V4 R ufficiali impegnate nel campionato delle derivate di serie", ha aggiunto.