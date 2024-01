Vierge: "Il caso Marquez ha impattato anche sul progetto Honda SBK"

Honda ha impiegato un tempo insolitamente lungo per confermare Iker Lecuona e Xavi Vierge per la stagione 2024 del Mondiale Superbike. Già in estate, il team manager Leon Camier aveva lasciato intendere di voler continuare con i due spagnoli. Tuttavia, è stato necessario attendere la fine di ottobre per la firma dei contratti definitivi.

Xavi Vierge ha confermato in un'intervista al quotidiano spagnolo AS che la situazione in MotoGP è stata la causa della lunga attesa. "L’addio di Marquez a Honda ha avuto un impatto anche sul campionato mondiale Superbike", ha spiegato il pilota spagnolo impegnato nelle derivate di serie.

"È questo il motivo per cui ci è voluto così tanto tempo per annunciare il prolungamento del contratto", chiarisce Vierge. In MotoGP, HRC ha impiegato ancora più tempo per definire la coppia di piloti per la stagione 2024. Luca Marini è stato confermato come secondo pilota solo nel finale di stagione.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team

Il più grande costruttore del mondo soffre in MotoGP e SBK

A parte alcuni momenti salienti, il 2023 è stato un anno deludente per Honda nelle competizioni motociclistiche. Il più grande costruttore del mondo si è classificato all'ultimo posto sia in MotoGP che in Superbike. Gli unici punti di forza sono stati la vittoria di Alex Rins al Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin e la vittoria nella 8 Ore di Suzuka, prestigiosa gara endurance.

Il progetto SBK è rimasto fermo al suo quarto anno di vita. "Sia per Honda che per noi, l'obiettivo è portare la Honda alla vittoria nel Mondiale Superbike. L'obiettivo non è arrivare tra i primi tre, l’obiettivo è vincere", ha detto chiaramente Xavi Vierge.

"È stato un anno molto complicato", ha riassunto lo spagnolo, che è salito per la prima volta sul podio nel round dell’Indonesia. "Allo stesso tempo, l'anno è stato anche molto bello, perché sono riuscito a conquistare il mio primo podio nel Mondiale Superbike nella seconda gara della stagione. È stato qualcosa di speciale".

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Xavi Vierge, Team HRC

"È stato anche incredibile conquistare la vittoria nella mia prima partecipazione alla 8 Ore di Suzuka, che è così importante per HRC", ha detto il pilota spagnolo della Honda, che vuole essere più vicino al vertice della SBK nel 2024.

Tuttavia, Vierge è anche consapevole che il livello della Superbike sarà molto più alto il prossimo anno "con tutti i cambiamenti e i nuovi piloti". "Stiamo esercitando una forte pressione sulla squadra. Dobbiamo ribaltare la situazione entro tre mesi", ha dichiarato, guardando all'inizio della stagione SBK a febbraio.