Van der Mark completa il primo shakedown con la nuova BMW

Al termine della stagione 2020, Michael van der Mark ha lasciato il team Yamaha per iniziare la sua avventura in BMW. L’olandese era salito in sella alla sua nuova moto già nei primi test di Estoril, appena terminato il campionato, ma sabato scorso ha completato uno shakedown in sella alla M 1000 RR di cui sarà equipaggiato nel 2021.

Van der Mark ha girato con la BMW sulla pista francese di Miramas e ha avuto l’opportunità di familiarizzare con la moto e di lavorare con quello che sarà il suo team per la prossima stagione. Al termine della giornata di prove, l’olandese ha potuto dare già i suoi primi feedback alla squadra, che si ritiene soddisfatta del lavoro svolto ed è pronta ad andare nella direzione stabilita durante la giornata di test.

“È stato davvero bello per me fare il primo shakedown con la moto a Miramas – afferma Michael van der Mark al termine del test – Credo che sia stato anche molto utile lavorare insieme al team ed abituarci l’uno all’altro. Abbiamo provato un paio di cose che normalmente non abbiamo tempo di provare nei test normali e questo è molto positivo. Sono molto felice di essere tornato in moto quest’anno e non vedo l’ora di effettuare i prossimi test”.

Marc Bongers, Direttore BMW Motorrad, afferma: “È importante fare lo shakedown con un nuovo pilota e la giornata a Miramas è stata molto produttiva. Michael ha avuto la prima opportunità di scendere in pista con la nuova BMW M 1000 RR e familiarizzare con la moto che utilizzerà per disputare la prossima stagione in Superbike. È anche riuscito a fornirci un feedback iniziale su cui possiamo adattare la moto in base alle sue esigenze, per esempio, in termini di ergonomia, della seduta, della posizione del manubrio e delle pedane ed anche preferenze per quanto riguarda l’elettronica. Con le informazioni che abbiamo raccolto durante questo shakedown, sappiamo la direzione che dobbiamo prendere con la moto di Michael per essere preparati al primo vero test del 2021”.