Ufficiale! Rinaldi in SBK con Go Eleven nel 2020

La griglia di partenza della stagione 2020 del Mondiale Superbike continua a delinearsi e Go Eleven annuncia l’ingaggio di Michael Ruben Rinaldi per il prossimo anno. L’italiano, che lo scorso anno è stato in forza al team Barni, continuerà a guidare la Ducati Panigale V4 R ma sarà nella squadra di Denis Sacchetti e sostituirà Eugene Laverty, passato a BMW.

Per Rinaldi il 2020 sarà il suo secondo anno a tempo pieno nel campionato delle derivate di serie, avendo corso nel 2018 con il team Junior Ducati, che lo ha visto impegnato solo nelle tappe europee. Nel suo anno di esordio però si è fatto notare, guadagnandosi la sella nella squadra privata di Borgo Panigale, con cui è stato autore nel 2019 di una stagione particolarmente complicata. La mancanza di risultati non ha impedito però di tenerlo nell’orbita Ducati ed infatti continuerà a disputare il mondiale in sella alla quattro cilindri.

Michael Ruben Rinaldi è entusiasta ed afferma: “È un piacere ed un onore avere questa opportunità con il Team Go Eleven. Sono felice perché grazie a loro che mi hanno voluto siamo riusciti a trovare un buon accordo. Il mio obiettivo rimane quello di continuare a crescere perché sarà solo il mio secondo anno consecutivo nel Mondiale Superbike. Possiamo ottenere buoni risultati e riusciremo ad avere una costanza migliore rispetto allo scorso anno. Ringrazio Denis Sacchetti, Gianni Ramello e tutti gli sponsor per avermi dato questa opportunità. Non vedo l’ora di iniziare i test a gennaio per prepararmi alla prima gara e poterci togliere un sacco di soddisfazioni”.

Denis Sacchetti, Team Manager Go Eleven, commenta: “È superfluo nascondere l’entusiasmo, dato che sono molto felice di poter lavorare con un ragazzo aggressivo ed affamato di risultati. Michael è una giovane promessa italiana del Mondiale Superbike. Il suo grande talento è indiscusso, nel suo primo anno nel mondiale ha quasi conquistato il podio e questo conferma il potenziale di crescita di Rinaldi. Il Team Go Eleven è stato particolarmente felice di dargli un caloroso benvenuto; crediamo che sia uno dei piloti più interessanti dello scenario italiano e siamo convinti che riuscirà ad ottenere molti buoni risultati con noi”.