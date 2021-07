Razgatlioglu snobba la MotoGP: rinnova con Yamaha in SBK fino al 2023!

“Deciderò il futuro nella prossima settimana”. Queste le parole di Kenan Sofuoglu sul 2022 del proprio pilota Toprak Razgatlioglu, che proprio oggi ha dato l’annuncio ufficiale della permanenza in Superbike. Il turco, che era stato dato più volte vicino all’approdo in MotoGP a partire dalla prossima stagione, ha confermato invece la sua presenza nel mondiale delle derivate di serie con un accordo biennale.

Toprak Razgatlioglu dunque rinnova il contratto con il team Pata Yamaha e sarà un portacolori della Casa di Iwata in Superbike fino alla fine del 2023. La punta di diamante del Costruttore dei tre diapason dunque si conferma tale anche in vista delle prossime due stagioni, in cui sarà chiamato a frenare l’egemonia di Jonathan Rea, impresa che sta già tentando quest’anno.

A Donington con soli 20 punti di distacco dal leader, Razgatlioglu sta dando prova ancora una volta di essere il pilota di punta di questo campionato, mostrando una grande solidità in sella alla R1. Razgatlioglu ha debuttato con Yamaha all’inizio del 2020, conquistando subito il successo e candidandosi come uno dei talenti più cristallini del panorama attuale.

Le sue capacità non sono sfuggite agli altri team Superbike che, a detta di Sofuoglu, gli hanno fatto offerte per le prossime stagioni. Ma non sono passate inosservate neanche alla MotoGP, che gli ha fatto la corte offrendogli di passare ai prototipi per la prossima stagione. L’addio di Maverick Vinales e il molto probabile ritiro di Valentino Rossi hanno delineato uno scenario particolare in Yamaha nella classe regina del mondiale e nel team Petronas si stava facendo sempre più insistente la voce che potesse sostituire proprio il Dottore qualora dovesse lasciare.

Il team gestito da Razlan Razali dunque si sta trovando un candidato in meno per la sostituzione di Valentino se decidesse di non restare nel 2022. A questo punto, il futuro di Yamaha si sta delineando, sia per quanto riguarda la Superbike sia per quanto riguarda la MotoGP, in quest’ultimo caso perché Razgatlioglu ha preso la sua decisione rifiutando di fatto l’offerta di approdare al team Petronas.

Razgatlioglu esprime il proprio entusiasmo nel confermare la sua permanenza in Superbike con il team Pata: “Yamaha è diventata la mia famiglia e sono davvero felice di rinnovare per altri due anni. Penso che abbiamo migliorato molto la moto da quando sono arrivato nel 2020, quindi è stata una decisione facile da prendere. Stiamo lottando per il titolo quest’anno, siamo vicini alla vetta e ho le persone migliori intorno a me nel team Pata Yamaha con Brixx che mi aiutano a raggiungere i miei obiettivi. Mi piace il paddock della Superbike e sono felice di correre qui. Forse la MotoGP è qualcosa a cui penserò in futuro, ma per ora sono concentrato sul far bene qui in Superbike. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per far sì che accadesse e ora non vedo l’ora di vivere il futuro con Yamaha”.

Gli fa eco Andrea Dosoli: “Abbiamo iniziato il viaggio con Toprak nel 2020, un anno strano per tutti, ma in cui abbiamo instaurato un buon rapporto. Questo ci è servito da base per la stagione attuale, che fino ad ora è molto positiva, la migliore da quando Yamaha è rientrata in Superbike. La R1 continua a migliorare gara dopo gara e questo permette a Toprak di esprimere il suo grande talento. La decisione di estendere la collaborazione fra Toprak e Yamaha Motor Europe per le prossime due stagioni è arrivata prima di quanto ci aspettassimo, siamo convinti che ci sia ancora molto che debba arrivare e insieme affronteremo la sfida per il titolo in Superbike. Apprezzo moltissimo la fiducia che Toprak ha riposto in Yamaha, per questo lo ringrazio e posso garantire che faremo del nostro meglio per soddisfare le sue alte aspettative”.