Ufficiale: Rabat correrà con Ducati Barni in SBK nel 2021

Esteve 'Tito' Rabat ha firmato oggi il contratto che lo vedrà impegnato nel mondiale Superbike con il team Barni, squadra satellite di Ducati, per la prossima stagione. Il catalano al momento correrà per una sola stagione, secondo quanto appreso da Motorsport.com.

Rabat, che nel 2020 ha completato il suo quinto anno in MotoGP, ha corso i primi due anni con la Honda del team Marc VDS e gli ultimi tre con la Ducati del team Avintia. Anche se non ha avuto mai un contratto diretto con Borgo Panigale, continuerà a correre con la squadra italiana nelle derivate di serie.

Il pilota spagnolo aveva un accordo per proseguire con Avintia per un altro anno, ma a novembre si è trovato senza sella e anche senza alternative per continuare a stare in MotoGP. Rabat nel team Barni, che ha solo una moto, sostituirà il veterano Marco Melandri, che non ha concluso la stagione 2020 ed è stato sostituito da Samuele Cavalieri.

Negli ultimi anni, Ducati si è dedicata molto alla Superbie e per il 2021 ha confermato Scott Redding e Michael Ruben Rinaldi, che correranno nel team ufficiale. Chaz Davies sarà nella squadra satellite Go Eleven e Tito Rabat completa la formazione diventando così il terzo spagnolo nella categoria, insieme ad Alvaro Bautista (Honda) e Isaac Vinales (Orelac). Per vedere il debutto di Rabat in sella alla Panigale V4R bisognerà aspettare il 23 aprile, quando inizierà la stagione sul circuito di Assen.

