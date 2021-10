SBK | Ufficiale: Honda punta su Lecuona e Vierge nel 2022

Il 2022 sarà un anno di grandi cambiamenti per il team Honda nel mondiale Superbike. Dopo essere tornata in veste ufficiale nel 2020, la squadra giapponese si rilancia con una line-up interamente rinnovata e che punta al futuro. Come già anticipato qualche settimana fa da Motorsport.com, i nuovi piloti del team HRC nel mondiale delle derivate di serie saranno Xavi Vierge e Iker Lecuona.

I due spagnoli andranno a sostituire Alvaro Bautista, che torna in Ducati dopo due anni, e Leon Haslam, che non ha più trovato spazio nella squadra dell’ala dorata. Sia Vierge sia Lecuona provengono dal mondiale dei prototipi, il primo approda dalla Moto2 e il secondo dalla MotoGP. Xavi Vierge sta concludendo quest’anno la sua settima stagione nella classe intermedia, avara di risultati. Per lui solo quattro podi, l’ultimo dei quali conquistato a Barcellona diverse settimane fa.

Dopo un esordio a Valencia nel 2019 in sostituzione dell’infortunato Miguel Oliveira, Iker Lecuona si è guadagnato un posto da titolare nel 2020 proprio con il team KTM Tech 3. Confermato anche nel 2021, lo spagnolo non ha raccolto i risultati sperati e la squadra ha deciso di non rinnovarlo, ma per lui si sono aperte le porte del mondiale Superbike. Lecuona debutterà nelle derivate di serie a 22 anni, perciò, insieme al 24enne Vierge, la formazione sarà molto giovane e rappresenta una scommessa interessante da parte di Honda.

Xavi Vierge, Petronas Sprinta Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images