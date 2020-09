Ufficiale: Fores e Puccetti si separano a fine stagione

Alla vigilia del round di Magny-Cours, penultimo appuntamento del 2020, continua a delinearsi la griglia di partenza della stagione 2021, che proprio oggi mette un altro tassello. È ormai ufficiale che al termine di quest’anno Xavi Fores ed il team Puccetti si separeranno, dopo una sola stagione insieme. Lo spagnolo, rientrato nel mondiale proprio lo scorso febbraio con il team italiano supportato da Kawasaki, vestirà altri colori nel 2021, così come la squadra di Manuel Puccetti schiera un altro pilota.

I risultati ottenuti in queste gare non sono stati quelli sperati e, se lo scorso anno la squadra indipendente aveva avuto delle grandi soddisfazioni con Toprak Razgatlioglu, non si può dire lo stesso in questo campionato così particolare. Fores infatti ha tagliato il traguardo in top 10 solamente in Gara 1 MotorLand Aragon. Lo spagnolo ha concluso tutte le gare tranne in due occasioni, mentre le Superpole Race non hanno portato alcun punto. Il bilancio finale non è così positivo e le strade di pilota e squadra si separeranno al termine del round di Estoril, ultimo appuntamento del 2020.

Non è ancora chiara la destinazione di Xavi Fores, così come non è noto quale pilota prenderà il suo posto nel team Puccetti, che annuncerà la propria line-up più in avanti. L’annuncio della separazione arriva tramite il profilo Instagram dello stesso Fores: “Attraverso questo post informo che nel 2021 non farò parte del team Puccetti nel mondiale Superbike. È un peccato che questo progetto non sia andato come tutti speravamo e voglio ringraziarli per il lavoro. Loro si aspettavano di più da me ed io da loro. Auguro il meglio nel futuro e sicuramente daremo il 100% fino all’ultima gara di questa stagione. Presto potrò dirvi quale sarà il mio futuro”.