Ufficiale: Chaz Davies annuncia il ritiro a fine stagione!

Arriva come un fulmine a ciel sereno (o quasi) la notizia dell’addio di Chaz Davies alla Superbike. Se fino a questa mattina infatti nessuno nutriva il minimo sospetto, alla convocazione di una conferenza stampa speciale fissata per questo pomeriggio erano iniziati a scattare dei campanelli d’allarme. Il gallese infatti, costretto a saltare il round di Jerez di questo fine settimana, si è comunque recato in circuito, dove poco fa ha dato l’annuncio del ritiro.

Chaz Davies lascerà dunque la Superbike alla fine di questa stagione, dopo ben undici anni nel paddock delle derivate di serie. Qui ha infatti debuttato nel 2010 nella classe Supersport, dove ha vinto nel titolo nel 2011 prima di passare, l’anno seguente alla classe regina con BMW. La svolta della carriera arriva con il passaggio in Ducati nel 2014: punta di diamante per molto tempo, il gallese ha trascorso a Borgo Panigale sette stagioni, in cui ha dato lustro alla Rossa con 25 vittorie e 44 podi. Davies ha inoltre lottato per il titolo in diverse occasioni contro l’ormai leggenda della Superbike Jonathan Rea, arrivando a sfiorare il mondiale per vari anni.

L’avventura con il team ufficiale Aruba.it Racing si è conclusa al termine del 2020, ma Chaz è rimasto nell’orbita Ducati, entrando a far parte del team Go Eleven. Tuttavia, il passaggio alla quattro cilindri il gallese non l’ha mai digerito totalmente, accusando diverse difficoltà di adattamento alla Panigale V4R che non gli hanno consentito di esprimere pienamente tutto il suo potenziale. Purtroppo l’annuncio del ritiro avviene in una fase della sua stagione decisamente negativa, in cui è costretto a restare fermo a causa della frattura di due costole rimediata in un incidente con Lucas Mahias durante la Superpole Race di domenica scorsa a Barcellona.