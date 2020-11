Ufficiale: BMW avrà due team satellite, in pista Laverty e Folger

Nel 2021, la griglia di partenza del mondiale Superbike sarà più ricca e vanterà due moto in più. BMW ha infatti annunciato che a partire dalla prossima stagione, le moto in pista non saranno più due, ma ben quattro. Oltre al team ufficiale troveremo due team satelliti, Bonovo Action e RC Squadra Corse, con Jonas Folger ed Eugene Laverty rispettivamente.

Il confermato Tom Sykes ed il nuovo arrivato Michael van der Mark saranno in forza alla squadra ufficiale, rientrata nel mondiale delle derivate di serie nel 2019. Insieme loro dunque troveremo l’irlandese, che a fine 2020 aveva lasciato il team BMW, ma proseguirà la sua avventura con la Casa tedesca in Superbike. Eugene Laverty, oltre a scendere in pista con la M 1000 RR, sarà anche collaudatore. Disputerà la stagione completa anche Jonas Folger, che nel 2020 si è schierato in griglia di partenza come wild card a Barcellona ed all’Estoril proprio con il team con cui sarà in pista nel 2021. Con Bonovo Action inoltre, il tedesco ha conquistato il titolo nazionale in Germania quest’anno.

Markus Schramm, Direttore di BMW Motorrrad, esprime la propria soddisfazione: “La cooperazione con i team satellite rappresenta un altro importante step per il nostro impegno nel Mondiale Superbike. È bellissimo avere altre due BMW M 1000 RR in pista assieme alle due moto del team ufficiale, guidate da Tom sykes e Michael van der Mark. Vorrei dare un caloroso benvenuto ai due team satellite che sono coinvolti nel nostro progetto Superbike. Il Bonovo Action Team con Jonas Folger è la prima squadra tedesca a competere nel mondiale con un pilota bavarese su una moto bavarese, si tratta di un’accoppiata speciale. Sono anche felice che Eugene Laverty resterà membro integrante della famiglia BMW, mettendo il suo talento e la sua conoscenza della BMW nel team satellite RC Squadra Corse, di recente formazione ma già ben nota nel paddock della Superbike. Spero che sarà una stagione 2021 di successo!”.

Marc Bongers, Direttore di BMW Motorrad Motorsport, dichiara: “Non vediamo l’ora di collaborare con Bonovo Action e RC Squadra Corse. La collaborazione con questi due team ci permette di diversificare il nostro progetto Superbike ancora di più e saranno a stretto contatto con il team ufficiale. Il beneficio per noi è che possiamo avere un feedback più ampio. Le squadre sono molto forti così come i piloti. Jonas Folger ed Eugene Laverty non sono solo veloci, ma hanno anche molti anni di esperienza che ci permettono di dare un importante contributo allo sviluppo della BMW M 1000 RR. È fantastico che Eugene sia ancora con noi e diamo il benvenuto a Jonas nella famiglia BMW”.