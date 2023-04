Toprak sul test MotoGP: “La Superbike è più divertente per me"

Il test di Toprak Razgatlioglu in sella alla MotoGP è stato l'argomento principale del paddock della Superbike nel giovedì del round di Assen, in Olanda. Il turco infatti ha provato la Yamaha M1 per due giorni a Jerez de la Frontera e ha avuto un'impressione migliore di come deve adattare il suo stile di guida alla MotoGP.

Razgatlioglu ha parlato con Motorsport.com a lungo del test in Andalusia ad Assen: "I due giorni di test mi sono piaciuti. Nel primo test dello scorso anno, il tempo non ci ha assistito, ma questa volta siamo stati più fortunati. A Jerez faceva piuttosto caldo. Anche la temperatura della pista era piuttosto alta".

"I due giorni di test sono stati davvero divertenti. Ringrazio la Yamaha per avermi dato questa possibilità. Tutti i giovani piloti hanno questo sogno e vogliono guidare una MotoGP un giorno. Io l'ho fatto", spiega Razgatlioglu.

Toprak Razgatlioglu Test MotoGP Jerez

Grandi differenze in termini di rigidità, pneumatici, freni e...

Razgatlioglu è un pilota titolare nel mondiale Superbike dal 2018. Dopo due anni con la Kawasaki del team Puccetti, il percorso dell'eccezionale pilota l’ha portato al team ufficiale Yamaha. Con la R1, Toprak ha vinto il titolo mondiale nel 2021, mettendo fine alla striscia record di vittorie del sei volte iridato Jonathan Rea.

Con la Superbike, Razgatlioglu mostra regolarmente manovre spettacolari, soprattutto in frenata. Con la MotoGP invece non aveva ancora tanta fiducia e l'ha presa con più calma: "La moto è completamente diversa. La Superbike è più morbida, mentre la MotoGP è più rigida. I pneumatici sono completamente diversi, così come lo stile di guida. Con la Superbike si guida con uno stile più stop-and-go, invece con la MotoGP devi andare più veloce nelle curve. Ho cercato di adattarmi”.

Cosa ha disturbato Toprak Razgatlioglu durante il test della MotoGP

Un problema era l'ergonomia. Soprattutto la sella alta ha causato a Razgatlioglu qualche difficoltà: "La posizione di seduta era insolita. Si sta seduti molto in alto sulla moto. La Superbike è più divertente per me perché mi siedo di più sulla moto. Frenare con la MotoGP è stato divertente. Il secondo giorno mi sono divertito ancora di più. Ma il mio problema era che non riuscivo ad entrare in curva dopo la frenata. Essendo così alto sulla moto, non riuscivo a curvare bene perché non sentivo il limite dell'anteriore".

Razgatlioglu ha firmato il suo giro veloce in 1’38”860. "Il tempo sul giro non è stato niente di speciale per me. Con la Superbike avevo già fatto 1’38”3, ma la moto era completamente diversa, le gomme anche e la posizione di guida non mi piaceva", spiega. "Non ero seduto bene sulla moto. Inoltre, non ho iniziato una rincorsa al tempo. Mi sono limitato a fare i miei giri. La superbike è più divertente per me, la guido da tre o quattro anni. È normale che mi piaccia di più questa moto".

"Quando un pilota della MotoGP cambia costruttore. Diciamo che prima guidava la Honda e ora la Ducati, è facile per lui adattarsi perché le moto sono molto simili. Lo stesso accade nel Campionato Mondiale Superbike. Ora guido una Yamaha, prima guidavo una Kawasaki. Ma gli stili di guida sono molto simili. Mi sono potuto adattare", ricorda Razgatlioglu.

Toprak Razgatlıoglu e Cal Crutchlow

Tutti i più importanti manager Yamaha sul posto

Al test di Jerez erano presenti i più importanti responsabili del reparto corse Yamaha. Oltre al direttore di gara Lin Jarvis e al team manager della MotoGP Massimo Meregalli, si è fermato anche il responsabile del progetto Yamaha superbike Andrea Dosoli.

"Lin Jarvis ci stava guardando. È stato importante per me andare a cena con Lin e Andrea dopo il test, è stata la cosa più importante per me", osserva Razgatlioglu, che da questo fine settimana vuole tornare a concentrarsi sul suo lavoro. "Ma ora la stagione in corso è più importante per me. Sto cercando di vincere di nuovo. Il nostro inizio di stagione non è stato male. Spero che ad Assen potremo lottare di nuovo per la vittoria", osserva il turco in vista del round di Assen.

Il direttore della Yamaha Lin Jarvis ha già chiarito, in occasione dell'evento MotoGP di Austin dello scorso fine settimana, qual è il piano per la stagione 2024 del MotoGP. Se il pilota attuale Franco Morbidelli si comporterà bene, allora potrà correre per un altro anno nel team ufficiale.