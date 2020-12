Tito Rabat molto vicino all'approdo in SBK con Barni nel 2021

Tito Rabat è rimasto senza una sella in MotoGP per la prossima stagione dopo che il team Esponsorama ha deciso la propria line-up, composta da Enea Bastianini e Luca Marini. Il catalano, che aveva un accordo per proseguire per un altro anno, si è trovato nella situazione di essere senza alternative nella classe regina dei prototipi.

La sella in Aprilia, rimasta vacante dopo la conferma della condanna per doping ad Andrea Iannone, aveva aperto una possibilità al campione Moto2 del 2014 di offrirsi. Ma la Casa di Noale ha deciso di scommettere su Bradley Smith e Lorenzo Savadori.

Senza posto in MotoGP, Rabat ha anche pensato al ritiro, ma si è aperta la porta del Mondiale Superbike con Ducati, dove già aveva avuto opportunità in passato. Secondo quanto può confermare Motorsport.com, lo spagnolo ha un'offerta del team satellite Barni e le trattative sono piuttosto avanzate, fino al punto che la firma del contratto potrebbe avvenire prima della fine del 2020. Lo conferma l'agente del pilota proprio a Motorsport.com: "Le trattative con Barni sono avanzate e manca solo la firma".

In questo modo, Rabat si unirà ai già confermati Scott Redding, Michael Ruben Rinaldi (che correranno nel team ufficiale) e Chaz Davies (GoEleven). Potrà inoltre usufruire di materiale simile e loro, diventando il terzo spagnolo nel mondiale delle derivate di serie, insieme ad Alvaro Bautista (Honda) e Isaac Vinales (Orelac).

