Test SBK, Portimao: Redding e Ducati volano nel Day 1

La Superbike continua a provare in vista della nuova stagione che sta per iniziare e ha completato oggi la prima delle due giornate di test sul circuito di Portimao. Piloti e squadre delle derivate di serie sono volati in Portogallo subito dopo aver archiviato le prove a Jerez per poter continuare a lavorare sulle nuove moto che scenderanno in pista nel 2020: in condizioni meteo ideali, a firmare il miglior tempo di giornata è Scott Redding, che frena il plotone Yamaha.

Il rookie continua a mostrare un adattamento veloce ed efficace alla Panigale V4 R Superbike e ferma il cronometro sull’1’41”179, beffando le Yamaha che nella prima giornata hanno dominato già dalla mattina. Redding inoltre aveva girato sulla pista portoghese solo una volta prima di oggi e continua a conoscere i nuovi tracciati che affronterà in questa stagione. Come di consueto in questi test, il suo compagno di squadra Chaz Davies è rimasto più indietro nella classifica dei tempi, ma il cronometro non è stato il centro del lavoro del gallese. A fine giornata il pilota Ducati firma il settimo tempo, dopo un miglioramento costante con il passare delle ore.

Redding è stato l’unico a fermare il dominio Yamaha, che nel Day 1 di Portimao ha stupito sia con il team ufficiale sia con quello indipendente. Il secondo tempo di giornata appartiene infatti a Loris Baz, che balza davanti ai compagni di marca proprio nel finale e paga quasi sei decimi dal britannico della Ducati. Grandi passi avanti per il team Ten Kate, che nel 2020 affronterà la stagione per intero dopo essere entrato in corsa nel 2019.

Toprak Razgatlioglu rappresenta una nuova conferma: il turco si è imposto nella sessione mattutina e ha chiuso il primo giorno con il terzo tempo. Il neo pilota Yamaha ha lavorato sul telaio e sulla conoscenza della sua YZF-R1, a cui però sembra si stia adattando piuttosto bene. Si fa vedere anche Michael van der Mark, apparso più in ombra a Jerez ma sempre nel gruppo dei primi a Portimao. L’olandese ha lavorato sulle gomme e ha chiuso la giornata con il quarto crono.

Primo giorno di test positivo per BMW per quel che riguarda la classifica, che vede Eugene Laverty agguantare il quinto tempo e Tom Sykes il sesto. L’irlandese, alle sue prime uscite con la nuova moto, è stato costretto a fermarsi in anticipo nella sessione mattutina a causa di un problema al motore che ha portato ad esporre la bandiera rossa. Ripartito nel pomeriggio, ha chiuso ad 1.4 secondi da Redding. Sykes ha invece lavorato su elettronica e telaio per migliorare il setup di base.

Anche HRC è alla ricerca del setup di base sulla CBR1000RR-R, che è al suo secondo test ufficiale nel mondiale Superbike. Leon Haslam, quinto la mattina, ha chiuso la prima giornata in ottava posizione ma si è concentrato sul raccogliere dati accumulando giri. Alvaro Bautista non è andato oltre la 15esima posizione, ma anche lo spagnolo ha focalizzato il proprio lavoro non sul crono quanto sulla conoscenza della moto ed il suo sviluppo.

Sandro Cortese è sceso in pista anche a Portimao per sostituire Leon Camier in sella alla Ducati del team Barni: il tedesco ha firmato il nono tempo, davanti a Garrett Gerloff, decimo con la Yamaha del team GRT.