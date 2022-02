Sykes pronto a rientrare nel BSB nel 2022

Tom Sykes ha lasciato la BMW alla fine della scorsa stagione, e al suo posto correrà Scott Redding nel 2022. Dopo le ultime gare del 2021, il 36enne britannico aveva già ipotizzato un ritorno nel BSB o un approdo nel MotoAmerica e queste erano le opzioni più plausibili per il suo 2022. Poco dopo è emersa l’ipotesi di restare nel mondiale Superbike con la Kawasaki del team Pedercini.

Tuttavia, sembra che le trattative si siano concluse in un nulla di fatto per questioni di sponsor, mentre il posto vacante nel team HSBK Warhorse Ducati nel MotoAmerica è andato all'ex pilota di MotoGP Danilo Petrucci. Questo porta Sykes ad avere come unica opzione realistica un ritorno nel BSB, e il campione Superbike del 2013 tornerebbe nel campionato nazionale per la sua prima stagione dal 2008 con il team Paul Bird Motorsport. Sykes ha corso l'ultima volta per PBM nel 2010-2011, quando la squadra britannica ha gestito il team ufficiale Kawasaki prima che nel 2012 passasse alla gestione Provec Racing.

Motorsport.com apprende che Sykes sia pronto per essere annunciato nell’immediato come nuovo compagno di squadra di Josh Brookes per la prossima stagione BSB in sella alla Ducati Panigale V4R del team Paul Bird Motorsport. Segue la notizia che Christian Iddon, compagno di scuderia di Brookes 2021, è passato al team Hawk Suzuki - dove si unisce al campione 2015 Moto3 Danny Kent.

Qual è il futuro di Leon Haslam?

Con il futuro di Sykes che sembra sul punto di essere risolto, l’attenzione si rivolge a un altro pilota britannico veterano, lasciato fuori dalla griglia del mondiale Superbike dopo il 2021: Leon Haslam. Come Sykes, Haslam ha detto di non avere la minima intenzione di ritirarsi nonostante la perdita della sella nel team ufficiale Honda. Il BSB, il MotoAmerica e anche il Campionato mondiale Endurance FIM potrebbero essere le potenziali destinazioni per il 2022. Haslam potrebbe ancora trovare un posto nel mondiale Superbike con Pedercini, ma secondo Speedweek, il 38enne ha ancora delle opzioni sul tavolo per correre nel BSB.