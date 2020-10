Supersport, ufficiale Oncu con Puccetti nel 2021

Il mercato piloti continua a muoversi incessantemente ed alla vigilia dell’ultimo round della stagione 2020 anche la classe Supersport inizia ad avere le proprie pedine già piazzate in vista del prossimo anno. A completare la line-up è stavolta il team Puccetti, che annuncia il sostituto di Lucas Mahias, promosso nel 2021 in Superbike con la stessa squadra.

A disputare la stagione 2021 in sella alla Kawasaki del team italiano sarà Can Oncu, esordiente quest’anno nella classe 600 delle derivate di serie. Il pilota turco, che detiene il record come il più giovane della storia ad aver vinto una gara nel mondiale, è stato notato per i suoi progressi nella stagione di debutto ed al suo secondo anno in Supersport potrà contare sul team di Manuel Puccetti, che continua così a coltivare giovani talenti provenienti dalla Turchia e dalla scuola del leggendario Kenan Sofuoglu.

“Sono davvero felice di unirmi alla famiglia Puccetti nel mondiale Supersport – commenta Can Oncu – non vedo l’ora di provare la mia nuova moto ed iniziare a lavorare con il mio nuovo team. Spero di ottenere il miglior risultato possibile, magari sfruttando l’esperienza che ho accumulato quest’anno. Voglio ringraziare Kenan Sofuoglu, Manuel Puccetti e la Federazione Motociclistica Turca per avermi permesso di realizzare questo sogno”.

Can Oncu farà squadra con il confermato Phillip Oettl. Il tedesco, passato in Supersport quest’anno proprio con il team di Puccetti, ha mostrato grande competitività ed in questo ultimo round ad Estoril può anche insidiare la terza posizione in campionato di Jules Cluzel. I risultati ottenuti gli hanno permesso di restare anche nel 2021.

“Ovviamente sono molto felice di continuare con Manuel e con il team Kawasaki Puccetti Racing – afferma Philipp Oettl – sono molto professionali e Kawasaki è alle spalle di questo progetto. Non vediamo l’ora di iniziare il prossimo anno e spero che possiamo ottenere risultati ancora migliori. Questo è il nostro obiettivo oppure essere davanti nel campionato 2021. Sicuramente non sarà facile, ma penso che abbiamo un pacchetto competitivo”.

Manuel Puccetti, Team Principal dell’omonima squadra, commenta con entusiasmo la notizia: “Sono molto felice di restare con Phillip Oettl, che è con noi da quando è passato in Supersport dalla Moto2. I risultati ottenuti nel suo anno di debutto sono stati positivi e speriamo possa finire terzo in campionato. È una posizione che vogliamo migliorare il prossimo anno. Per quanto riguarda Oncu, credo nel suo potenziale e proveremo a dargli tutto ciò di cui ha bisogno per poterlo esprimere. L’obiettivo è di ottenere risultati simili a quelli già avuti con Sofuoglu e Razgatlioglu”.