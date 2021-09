Supersport pronta ad aggiungere nuovi modelli dal 2022

La classe Supersport accompagna il mondiale Superbike dal 1999 ed è andata in crescendo, tanto che dal prossimo anno si rinnoverà con molte novità. Tra queste c’è l’ingresso di nuovi modelli di moto omologate per scendere in pista.

La griglia di partenza, a partire dal 2022, sarà così più ricca di nuove moto, che si andranno ad aggiungere alle già presenti Yamaha (grandi dominatrici da ormai molte stagioni), Kawasaki e MV Agusta. Questa novità andrà a integrare il regolamento tecnico rinnovato, che verrà annunciato nelle prossime settimane.

Jorge Viegas, Presidente FIM, dichiara: “Per molto tempo Dorna e la FIM hanno discusso il modo di portare più produttori in questa classe senza perdere la sua competitività. Ora stiamo lavorando per finalizzare il nuovo regolamento tecnico per permettere a modelli popolari in questa gamma di capacità di partecipare alla classe WorldSSP che crediamo sarà più spettacolare e attraente”.

Gregorio Lavilla, Direttore esecutivo WSBK, afferma: “La classe Supersport è sempre stata una grande classe con un mix di piloti giovani ed esperti che fornisce grandi corse. Il DNA del Campionato Mondiale MOTUL FIM Superbike è sempre stato una piattaforma dove, oltre ai piloti, i produttori possono mostrare i loro prodotti. L'industria del motorsport si è sviluppata molto ultimamente e riteniamo che questo approccio aperto nel motorsport sia necessario, sempre rispettando i nostri valori e quelli condivisi con i nostri partner. Ringraziamo tutti i produttori, i team, i piloti e la FIM per il loro continuo supporto; lavoriamo insieme per un futuro più luminoso".