SSP300: stagione finita per Ana Carrasco, si opera alla schiena

La stagione 2020 di Ana Carrasco si conclude in anticipo e sicuramente non nel migliore dei modi: la pilota del team Kawasaki Provec è caduta durante una sessione di test al Circuito di Estoril rimediando la frattura delle vertebre D4 e D6, vedendosi costretta a saltare il round di Barcellona, in programma questo fine settimana. Non solo, la TAC ha mostrato delle lesioni che costringono la Campionessa del mondo 2018 a dover saltare anche i round di Magny-Cours e di Estoril, mettendo la parola fine a quest’anno.

La spagnola è stata trasportata alla Clinica Dexeus di Barcellona ed è stata sottoposta ad ulteriori esami medici, che hanno evidenziato però la necessità di intervenire chirurgicamente. L’operazione verrà svolta oggi per stabilizzare le lesioni alle vertebre e per permetterle un recupero più rapido. Nel caso in cui tutto procedesse secondo i piani, Carrasco potrà iniziare a camminare fra qualche giorno ed iniziare gli esercizi isometrici tra alcune settimane. Per quanto riguarda il recupero, si parla di tre mesi e questo impedisce alla pilota di concludere la stagione.

La Dottoressa Ubierna, specializzata in chirurgia spinale, spiega le condizioni di Ana Carrasco: “Ana è caduta giovedì scorso mentre svolgeva dei test sul Circuito di Estoril. Venerdì è arrivata alla Clinica Dexeus, dove è stata sottoposta ad una TAC, che ha evidenziato la frattura della colonna dorsale, con parziale interessamento della vertebra T3 e che al livello della T4 e della T6 coinvolge l’intera colonna vertebrale, causando una perdita in termini di altezza pari a circa il 50%. È stata anche effettuata una risonanza magnetica per verificare l’interessamento a livello neurologico e abbiamo riscontrato un piccolo spostamento di 2 millimetri al livello della T4 che invade il canale osseo, ma che non interessa il midollo spinale”.

“Dopo aver valutato tutto questo con Ana, la sua famiglia ed il suo staff – prosegue la Dottoressa Ubierna – abbiamo considerato i pro ed i contro dell’operazione ed abbiamo ritenuto opportuno intervenire chirurgicamente per stabilizzare le fratture e permettere una prima mobilità. L’intervento verrà svolto tenendo sempre sotto controllo le funzioni del midollo spinale. Crediamo che se tutto procede come previsto nell’arco di 48 ore, la paziente può iniziare a sedersi ed a camminare e l’idea è quella di autorizzare gli esercizi isometrici dopo tre settimane. Le stime indicano un periodo di recupero di circa tre mesi, progressivamente potrà tornare alla sua attività professionale. Una volta che le fratture saranno guarite, abbiamo in programma la rimozione il titanio applicato”.

Ana Carrasco commenta la propria situazione: “Questo non era proprio il piano della settimana, la mia idea era quella di correre la gara di casa questo weekend al Circuito di Barcellona e di continuare a lottare per il mondiale. Ma le cadute e gli infortuni fanno parte del mio lavoro da pilota. Per quanto mi riguarda, la stagione 2020 è finita è domani inizia la mia pre-stagione 2021. Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutata, in questi ultimi cinque giorni sono state molte e so che ne saranno altrettante nei prossimi mesi. Tutti loro già sanno chi sono e posso contare su di loro per il prossimo anno. Ringrazio anche per i tantissimi messaggi di supporto che ho ricevuto, mi aiutano molto”.