SSP300, Aragon: doppietta di Buis, nuovo leader del mondiale

La Supersport 300 si mostra sempre una categoria combattuta ed imprevedibile, sulla pista di Motorland Aragon non è stato diverso e la classe cadetta delle derivate di serie arriva al secondo appuntamento sul tracciato spagnolo con un nuovo leader. Si tratta di Jeffrey Buis, vincitore di entrambe le gare disputate questo fine settimana.

Nella prima manche, il pilota MTM Kawasaki Motoport domina con ben sette secondi di vantaggio sugli inseguitori, il secondo distacco più grande della storia della categoria. È la prima volta che ad Aragon un pilota della 300 conquista il successo con un margine così ampio. Per Buis si tratta del primo successo in carriera, mentre alle sue spalle si consuma la lotta per le restanti posizioni del podio.

La meglio va a Ana Carrasco, che taglia il traguardo in seconda posizione. Nel finale di gara un contatto tra Hugo De Cancellis e Scott Deroue priva del podio quest’ultimo, costretto al ritiro. Ne approfitta Mika Perez, che passa sotto la bandiera a scacchi in terza posizione e torna sul podio dopo Magny-Cours 2018. De Cancellis riesce a rimanere in pista ed è quarto al traguardo, davanti ad Booth-Amos. Il pilota RT Motorsports by SMS Kawasaki resta fuori dal podio per la prima volta in questa stagione con il quinto posto finale. Alle sue spalle troviamo Unai Orradre, autore di una grande rimonta dal fondo della griglia rimediata per la pressione delle gomme irregolare. Settima posizione per Bruno Ieraci, che precede Victor Rodriguez Nunez, ottavo. Chiudono la top 10 Meikon Kawakami e Thomas Brianti, nono e decimo rispettivamente.

Dopo il successo di Gara 1, Jeffrey Buis si ripete nella seconda manche del weekend. L’olandese scatta dalla pole e mantiene il comando per tutta la gara, ma vincendo stavolta con solamente 146 millesimi sul secondo. Con la doppietta di Motorland, Buis balza al comando della classifica generale ed arriva al secondo appuntamento spagnolo da leader.

Buis cede la testa della gara solamente al penultimo giro, quando Deroue prova l’attacco e si porta al comando. Ma il suo compagno di squadra si rende autore di un grande sorpasso all’ultima curva che gli consegna la vittoria, mentre Deroue viene scalzato anche da Thomas Brianti. L’italiano è secondo e conquista il primo podio della stagione, proprio davanti all’olandese.

Unai Orradre resta anche stavolta ai piedi del podio con la quarta posizione e precede Meikon Kawakami, mentre Ana Carrasco resta più attardata in Gara 2 e non riesce a replicare il podio, chiudendo con il sesto posto. La dimostrazione di quanto però la Supersport 300 sia combattuta è data dal fatto che i primi sei piloti sono racchiusi in meno di un secondo. Carrasco inoltre è seconda in classifica a due punti di distacco da Buis. Settima posizione per Bruno Ieraci, che chiude davanti a Ton Kawakami. Chiudono la top 10 Koen Meuffels e Victor Rodriguez Nunez, nono e decimo rispettivamente.