SSP, ufficiale: Odendaal con Bardahl Evan Bros dal 2021

La stagione 2020 è da poco finita, ancora non si sa quando avrà inizio il 2021, ma il team Bardahl Evan Bros non si fa trovare impreparato: è infatti arrivata poco fa l’ufficialità del nuovo pilota che vestirà i colori della squadra italiana a partire dal prossimo anno. Sarà Steven Odendaal a difendere il titolo del team campione del mondo.

Dopo l’addio di Andrea Locatelli, passato in Superbike con il team ufficiale Pata Yamaha, il team Bardahl Evan Bros ha cercato un sostituto e sarà il sudafricano a raccogliere il testimone del pilota bergamasco. Non sarà per Odendaal un’impresa facile, dopo la grande stagione di Locatelli, vincitore di quasi tutte le gare e nuovo detentore di record.

Classe 1993, Odendaal debutta nel mondiale Moto2 nel 2011, riuscendo però a disputare la sua prima stagione completa solo due anni dopo, a seguito di una stagione nel CEV Moto2 con buoni risultati. Nella classe di mezzo del campionato spagnolo continua a militare per le tre stagioni successive, affermandosi nel 2016 e mostrandosi decisamente competitivo. Questi risultati lo portano a fare ritorno nel mondiale Moto2 nel 2018, dove resta anche nel 2019. A partire dal 2020 però cambia categoria e passa alle derivate di serie, debuttando nel mondiale Supersport, dove chiude la stagione in quinta posizione nella classifica generale.

Steven Odendaal esprime il proprio entusiasmo per questa nuova avventura: “Sono davvero felice di entrare a far parte del team campione in carica, e devo ringraziare il mio manager Jorge Lis per averlo reso possibile. Sono sicuro che la prossima stagione faremo insieme un eccellente lavoro. Non sarà facile replicare i risultati che il team ha ottenuto nelle ultime due annate, ma il potenziale per farlo certamente non manca. Ho potuto visitare il reparto corse del BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team e sono rimasto davvero colpito: tutta la squadra lavora con grande passione ed impegno, che sono gli ingredienti fondamentali per raggiungere il nostro obiettivo comune”.

Anche Fabio Evangelista, team principal Bardahl Evan Bros, si pronuncia sull’accordo raggiunto. “Siamo molto felici di accogliere Steven nella nostra squadra: avere un pilota sudafricano in squadra è molto stimolante, e rappresenta una sfida nuova ed intrigante. Le ultime due stagioni sono state per noi dense di soddisfazioni, la nostra passione e voglia di migliorare non è diminuita, bensì è probabilmente raddoppiata. Steven è un pilota esperto, che ha senza dubbio le carte in regola per essere tra i protagonisti del campionato Supersport: speriamo di aiutarlo ad emulare le gesta di due suoi grandi connazionali come Greg Albertyn e Kork Ballington, due piloti che con le loro imprese su terra ed in pista hanno contribuito ad aumentare la mia passione per le due ruote”.

“Voglio ringraziare per il grande supporto il nostro title sponsor Bardahl Maroil, che continua ad accompagnarci in questa bellissima avventura, Pata Snack, Yamaha Motor Europa, nella persona di Andrea Dosoli, e tutti gli sponsor che continuano a supportarci dall’inizio del nostro sogno. Il primo test con Steven non è ancora in programma, a causa della difficile situazione che stiamo vivendo, ma non vediamo l’ora di tornare in pista!”.