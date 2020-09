SSP, Teruel: Locatelli non ha rivali e vince Gara 1

Motorland Aragon si conferma ancora una volta terreno di conquista di Andrea Locatelli, che non sembra avere rivali e conquista l’ottava vittoria consecutiva in Gara 1. La Supersport, che per il secondo fine settimana consecutivo corre sulla pista aragonese, vede ancora una volta dominare il leader del mondiale, che incrementa ancora il vantaggio in classifica.

L’Italia festeggia nella prima manche del weekend grazie a Raffaele De Rosa che con la seconda posizione regala una splendida doppietta tricolore. Il pilota del team MV Agusta arriva al traguardo con 6 secondi di ritardo dal connazionale ma sale sul podio dopo una gara solida, in cui si è imposto su Jules Cluzel. Il francese passa sotto la bandiera a scacchi in terza posizione e nel finale accusa un ritardo di 4 secondi da De Rosa e di ben 10 dal rivale in campionato.

Non è facile per Cluzel avvicinare Locatelli, che appara davvero inarrestabile e non lascia alcun margine di attacco agli avversari. Anche Lucas Mahias si deve accontentare ed è quarto al termine di Gara 1. Il pilota del team Puccetti perde terreno in campionato e resta anche alle spalle del suo connazionale del team GMT94 Yamaha.

Philipp Oettl è quinto, mentre alle sue spalle si consuma la lotta tra Manuel Gonzalez e Peter Sebestyen, separati sulla linea del traguardo da solamente 95 millesimi. Lo spagnolo ha la meglio sull’ungherese ed i due sono sesto e settimo rispettivamente. I due precedono Danny Webb, ottavo, mentre Corentin Perolari è in difficoltà e non va oltre il nono posto. MV Agusta archivia il sabato di gara con un bilancio positivo, grazie anche all’ottima prestazione di Federico Fuligni, che rientra in top 10 con la decima posizione finale. Così gli altri italiani: Kevin Manfredi è 13esimo e precede Axel Bassani, 14esimo. Luigi Montella è 18esimo.