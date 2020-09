SSP, Teruel: De Rosa penalizzato per l’incidente con Cluzel

Gara 2 della Supersport ad Aragon segna un punto di svolta della lotta per il titolo mondiale. Andrea Locatelli, dominatore indiscusso della categoria, ha conquistato il nono successo consecutivo, ma l’egemonia del portacolori Bardahl Evan Bros va ad aggiungersi alla sfortuna di Jules Cluzel, suo diretto avversario in chiave iridata.

Il francese del team GMT94 Yamaha infatti è stato coinvolto, suo malgrado, in un incidente proprio nella seconda manche del fine settimana. Quando era al comando della gara, è stato tamponato da Raffaele De Rosa all’entrata della Curva 1. Il pilota di MV Agusta non ha frenato in tempo e non è riuscito ad evitare il contatto con Cluzel, entrambi sono finiti a terra ma le conseguenze peggiori le ha riportate il transalpino. Se il pilota napoletano infatti ne è uscito illeso, Cluzel è stato portato via in barella e trasportato all’ospedale di Alcaniz, dove gli è stata riscontrata la frattura di tibia e perone.

La Direzione Gara ha messo sotto investigazione l’incidente e si è poi pronunciata sul provvedimento: Raffaele De Rosa dovrà scontare una penalità, reo di aver causato la caduta di un altro pilota. Al prossimo appuntamento, in programma a Barcellona fra due settimane, sarà infatti costretto a partire dalla pit lane. La stessa sorte era toccata ormai un mese fa a Johann Zarco, che aveva innescato il terribile incidente con Franco Morbidelli che fortunatamente non ha avuto alcuna conseguenza più grave.

De Rosa si è detto molto dispiaciuto per l’incidente avvenuto e, tramite i suoi profili social, ha espresso la propria delusione inviando anche un messaggio di sostegno a Cluzel: “Sono molto deluso da quanto è successo al quarto giro della gara, l’incidente che ha visto coinvolto Cluzel. Jules è un buon amico ed un rivale onesto, mi dispiace molto che si sia fatto male. Spero che possa tornare in pista presto. Ero secondo e mi sentivo a mio agio sulla moto. Sfortunatamente, come ho frenato alla Curva 1, ci siamo toccati e siamo caduti entrambi. Mi dispiace molto per il mio team, che aveva lavorato duramente per tutto il weekend. Proverò a sistemare le cose la prossima volta a Barcellona”.