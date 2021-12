SSP | Sorpresa Odendaal: lascia Evan Bros nel 2022

Dopo una sola stagione insieme, le strade di Steven Odendaal e del team Evan Bros si dividono. Nel 2022 infatti, il sudafricano non proseguirà la sua avventura con la squadra italiana, che dovrò così cercare un sostituto. Improvvisamente, il vice campione del mondo 2021 ha dato l’annuncio tramite i propri canali social, aprendo così ulteriori scenari di mercato.

Arrivato al team all’inizio del 2021, Odendaal aveva raccolto il testimone e l’eredità pesante di Andrea Locatelli, salendo sulla moto campione del mondo con cui il bergamasco aveva frantumato ogni record. Durante la stagione ha collezionato cinque vittorie e undici podi, ma nulla ha potuto contro Dominique Aegerter, imbattibile al suo debutto in Supersport.

Steven Odendaal ha lottato per il titolo fino in Argentina, penultimo round della stagione dove lo svizzero del team Ten Kate ha chiuso i giochi. Il pilota Evan Bros lascia così il team da vice campione del mondo e lo fa dopo un solo anno trascorso insieme. La squadra, che conterà ancora sul supporto di Peter Sebestyen, si guarda intorno alla ricerca di un secondo pilota che sarà chiamato a riscattare il titolo nel 2022.

Con queste parole, Odendaal annuncia il proprio addio a Evan Bros: “Grazie al team Evan Bros per un anno che non dimenticherò mai. Nel 2022 ci separeremo e voglio augurare loro il meglio”. Anche la squadra ha dichiarato: “5 vittorie, 11 podi ed il titolo di vice campione del mondo. Risultati favolosi che non bastano a raccontare una emozionante stagione, che abbiamo avuto il piacere di vivere insieme. Grazie per i bellissimi momenti dentro e fuori dalla pista: le nostre strade ora si separano, ma la stima resterà per sempre!”.