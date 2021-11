SSP | Puccetti punta su Yari Montella nel 2022

La griglia di partenza delle derivate di serie si sta delineando sempre di più e oggi arriva un nuovo annuncio. Con la promozione di Philipp Oettl in Superbike, la sella di Puccetti in Supersport era vacante, ma la squadra ha ufficializzato l’ingaggio di Yari Montella. Sarà dunque il giovane italiano a salire in sella alla Kawasaki ZX-6R.

L’annuncio arriva prima della fine del 2021, manca ancora un round al termine di questa stagione, ma si costruisce già il futuro del team Puccetti, che ha confermato Lucas Mahias in Superbike e in Supersport punta sulla coppia Can Oncu-Montella. Classe 2000, Yari ha iniziato a correre nel 2013 nel CISP 4T, vincendo il titolo l’anno dopo e passando al CIV Moto3. Il campionato italiano è stato un trampolino di lancio per l’approdo al CEV Moto3, dove ha gareggiato dal 2016 al 2018.

Nel 2019 è arrivata la promozione nella classe Moto2 del CEV, vincendo il titolo nel 2020, con 8 successi, 10 podi e 2 pole position. L’anno della svolta è però il 2021, in cui si è affacciato sulla scena mondiale: ha debuttato infatti in Moto2, dove ha disputato sette gare. Ha inoltre corso a Portimao nel mondiale Supersport come wild card. Questo è stato solo un piccolo assaggio di quella che sarà la sua stagione completa nel 2022, la prima da titolare nella classe 600 delle derivate di serie.

Yari Montella afferma: “Sono davvero felice di essere entrato a far parte di un team competitivo come il Kawasaki Puccetti Racing, una squadra con una storia vincente alle spalle, che mi consentirà di essere subito competitivo. Darò il massimo per sfruttare questa grande occasione che mi viene offerta, e per la quale ringrazio Manuel Puccetti, la mia famiglia e tutti i miei sponsor. Sono davvero ansioso di salire in sella alla ZX-6R e di iniziare a lavorare con la mia nuova squadra”.

Manuel Puccetti commenta la propria line-up: “Siamo contenti di dare il benvenuto nella nostra squadra a Yari Montella, con il quale abbiamo firmato un contratto di un anno, per disputare il WorldSSP. Lo seguo da quando vinse il titolo Italiano nel 2014 proprio con una Kawasaki, e sono certo che sia uno dei migliori talenti del nostro motociclismo. Sarà nostro compito aiutarlo a crescere e ad esprimere tutto il suo potenziale, come abbiamo già fatto con molti giovani piloti. La sua esperienza in Moto2 sia nel CEV che nel mondiale, gli sarà utile per correre in Supersport. Colgo l’occasione per fare un sincero in bocca al lupo a Philipp Oettl, con il quale abbiamo trascorso due stagioni molto importanti, nelle quali abbiamo ottenuto 11 podi ed una pole position. Gli auguro i migliori successi nel proseguo della sua carriera”.