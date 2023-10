SSP | Portimao: Bulega e Ducati diventano campioni del mondo 2023

Per Ducati il 30 settembre 2023 entra di diritto nel proprio novero di giornate storiche. Nelle ultime ore, infatti, la Casa di Borgo Panigale ha vinto il Mondiale Costruttori di World Superbike e si è ripetuta anche in World Supersport, con la ciliegina sulla torta del titolo iridato Piloti conquistato sempre oggi da un Nicolò Bulega inarrivabile.

L'accoppiata tutta italiana ha centrato il massimo risultato questo pomeriggio, portando a casa la vittoria in Gara 1 all'Autodromo Internacional do Algarve di Portimao. Bulega è stato molto bravo a resistere a un Stefano Manzi, pilota del team Ten Kate Yamaha e suo rivale nella corsa al titolo, mai domo.

Sin dalla prima curva di Gara 1, i due si sono trovati a lottare per la prima posizione, con Yari Montella - pilota del team Barni Spark Racing - che li ha infastiditi. Montella ha prima superato Manzi al quarto giro, poi ha provato la grande rimonta su Bulega.

Le sue ambizioni si sono spente al settimo giro, quando Montella è stato costretto a fermarsi a causa di un problema tecnico notato alla curva 11. A quel punto Bulega si è trovato con 1"4 su Manzi, salito al secondo posto. Il pilota Yamaha ha spinto per provare a ridurre il gap dal connazionale, riuscendoci solo parzialmente.

Bulega ha tagliato il traguardo con oltre 2 secondi di vantaggio su Manzi, portando a casa la 14esima vittoria di una stagione perfetta che è culminata oggi con il primo titolo iridato della carriera, quello della Supersport 600 assieme a Ducati.

Si tratta del modo migliore per festeggiare la promozione, perché dal prossimo anno, lo ricordiamo, sarà il nuovo compagno di squadra di Alvaro Bautista nel team Ducati Aruba.it nel Mondiale Superbike prendendo il posto che oggi è di Michael Ruben Rinaldi.

"C'è poco da dire: per me è un giorno fantastico", ha dichiarato a fine gara Bulega, fresco di titolo iridato Supersport. "Penso alle tante difficoltà che ho incontrato a livello sportivo negli ultimi tempi e sentirmi una sorta di leader del progetto Supersport di Ducati mi ha fatto tirare fuori qualcosa in più. Sapevo che questa poteva essere la mia ultima possibilità per continuare a fare il pilota professionista e non posso che ringraziare Aruba.it Racing per avermi dato questa chance. Senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile".

"Voglio ringraziare anche tutti coloro che mi sono stati vicini: il manager, il mio preparatore e la mia ragazza Camilla. Lasciatemi poi fare una dedica anche al mio team perchè insieme abbiamo fatto un lavoro clamoroso soprattutto in questo inverno. Dopo un apprendistato non semplice siamo cresciuti molto in questa stagione. In futuro non vedo l'ora di salire sulla Panigale V4 R ed entrare nel garage del team Aruba.it Racing - Ducati, ma adesso fatemi festeggiare per qualche ora. Non esagereremo perchè domani siamo di nuovo in pista e vorrei concludere il weekend e la stagione nel migliore dei modi possibili".

Grande festa anche per Ducati, che celebra tre titoli iridati nella stessa giornata e a distanza di poche ore. Il titolo Costruttori di Supersport è arrivato anche grazie ai preziosi contributi di Federico Caricasulo (pilota del team Althea, oggi sesto a fine gara) e dei punti ottenuti da Federico Fuligni.

Per la cronaca, il podio è stato completato da Jorge Navarro, compagno di squadra di Stefano Manzi, il quale ha approfittato del ritiro dello scatenato Montella per portare a casa un buon podio, anche se staccato di oltre 6 secondi dal vincitore.

La World Supersport tornerà in pista domani con Gara 2, ma a questo punto l'attenzione si sposterà sulla lotta per il terzo posto nel Mondiale. Bulega ha un vantaggio di 90 punti su Manzi ed è matematicamente campione del mondo. Lo stesso pilota del team Ten Kate Yamaha ha 63 punti su Marcel Shroetter. Federico Caricasulo proverà l'impresa di recuperare 60 punti sull'alfiere del team MV Agusta Reparto Corse, anche se sembra più un'impresa disperata che una vera e propria ambizione.

“È un risultato che ci riempie d’orgoglio. Abbiamo creduto fortemente in Nicolò, malgrado nelle ultime stagioni non avesse trovato le condizioni migliori per esprimere il suo potenziale che noi eravamo certi fosse altissimo", ha dichiarato dopo la vittoria dei titoli Stefano Cecconi, team principal di Aruba.it Racing.

"Nicolò si è calato immediatamente nella realtà di Aruba.it Racing costruendo con il team e tutto lo staff un forte rapporto e fiducia reciproca. Si è impegnato al massimo nella passata stagione a comprendere una moto, una categoria ed un format completamente nuovi per lui, correndo anche su circuiti dove non aveva mai girato. Il grande lavoro svolto in questo inverno insieme al suo team, con il concreto e costante supporto di Ducati, ha dato i suoi frutti rendendo Nicolò e la Ducati Panigale V2 protagonisti assoluti della stagione 2023 del Campionato del Mondo Supersport e contribuendo ad ottenere anche un traguardo ambito per Borgo Panigale come il Titolo Costruttori".

"Le vittorie ed i risultati conquistati sono stati anche il trampolino di lancio per il suo passaggio nel team ufficiale Aruba.it Racing – Ducati nella stagione 2024 sulla Panigale V4 R, a fianco di Bautista dal quale potrà imparare tanto. Ma sul futuro ci concentreremo fra qualche settimana, adesso vogliamo goderci questo titolo che abbiamo raggiunto nella seconda stagione della nostra avventura in Supersport e che ci dà tanta fiducia ed entusiasmo per continuare questa esperienza”.