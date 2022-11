SSP | Phillip Island: la stagione si chiude nel segno di Montella e Aegerter

L’ultimo atto di una stagione dominata da Dominique Aegerter è andato in scena a Phillip Island, dove le derivate di serie sono tornate dopo due anni di assenza. Sul tracciato australiano, il campione del mondo in carica ha concluso il 2022 trionfando nella seconda manche, ma in Gara 1 non è stato incisivo come ci ha abituati, cedendo le prime tre posizioni e restando fuori dal podio. A conquistare la manche del sabato è stato invece Yari Montella, che ha centrato il suo primo successo in carriera.

In un campionato che in termini di risultati è apparso “monotono”, Montella è stato una delle sorprese del 2022: in Gara 1 il pilota del team Puccetti ha avuto un guizzo che l’ha portato a dominare la scena, vincendo con un ampio margine sul connazionale. Grazie a Nicolò Bulega infatti, l’Italia vanta una grande doppietta nella manche del sabato, caratterizzata da colpi di scena e sorprese. Ancora una volta, i piloti tricolore si dimostrano una realtà importante nella classe intermedia delle derivate di serie, ne troviamo ben cinque nelle prime sette posizioni.

In Gara 1, Can Oncu completa la festa Puccetti, centrando un ottimo terzo posto e candidandosi come un grande rivale per la seconda manche del weekend. Il turco si assicura così la terza posizione nella classifica generale, alle spalle solamente del campione del mondo in carica e di Lorenzo Baldassarri, vice-campione nel 2022.

Se la prima manche è stata disputata sul bagnato, la pioggia ha dato tregua alla Supersport in Gara 2, dove sono state ristabilite le gerarchie. L’ultima gara della stagione è andata in mano a Dominique Aegerter, che ancora una volta ha dato una grande prova di superiorità rispetto agli avversari. Se in un primo momento sembrava che la lotta per il successo fosse serrata, lo svizzero ha poi dato lo strappo, battendo di nuovo Lorenzo Baldassarri, in bagarre quasi fino alla fine.

Il pilota del team Evan Bros si è piegato anche a Federico Caricasulo, autore di una solida Gara 2. Il portacolori Althea si è riscattato dopo la grande delusione di Gara 1, in cui era in lotta per le prime tre posizioni ma è scivolato all’ultimo giro perdendo la possibilità di completare una tripletta italiana sul podio. Il pilota delle Fiamme Oro però ha messo le ruote della sua Ducati davanti a quelle della Yamaha di Baldassarri, che conclude la sua avventura in Supersport con una terza posizione.

Domenica amara invece per Montella: dopo la gioia di Gara 1, è incappato in una penalità in Gara 2 a causa di un incidente nelle fasi iniziali di gara con Can Oncu, finito fuori dai giochi subito. Harakiri del team Puccetti, che ha visto i suoi due piloti centrarsi al primo giro. Out Oncu, mentre Montella è stato penalizzato con un Long Lap Penalty.