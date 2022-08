SSP | Most: doppietta Baldassarri, scandalo Aegerter espluso da Gara 2

Il mondiale Supersport inizia la sua pausa estiva, ma non senza colpi di scena e situazioni surreali. A Most è andato in scena il quinto round della stagione, che ha visto indubbiamente uno dei momenti meno edificanti del campionato e che, incredibilmente, riapre un mondiale che sembrava chiuso. Dominique Aegerter, in una carambola avvenuta in Gara 1 in cui è stato coinvolto, ha simulato di essersi fatto male, richiedendo così i soccorsi nella speranza di un’esposizione della bandiera rossa.

Inizialmente dichiarato unfit, il campione del mondo in carica è stato sottoposto a ulteriori accertamenti e indagini, da cui è emerso che aveva solamente simulato. La Direzione Gara ha così deciso di sospendere Aegerter da Gara 2 per comportamento antisportivo. Con lo zero incassato nel sabato pomeriggio e lo stop forzato di domenica, ne ha approfittato Lorenzo Baldassarri, che ha firmato una stratosferica doppietta rilanciandosi nel mondiale.

Il pilota del team Evan Bros inizia la pausa estiva con un guizzo, dopo le due vittorie di Most che gli consentono di avvicinare in classifica il diretto rivale. Aegerter e Baldassarri arriveranno a Magny-Cours, prossimo appuntamento in programma a metà settembre, separati da 14 punti, un distacco decisamente ridotto se pensiamo a quanto lo svizzero aveva fatto la differenza nei precedenti round. Il mondiale è dunque riaperto e Balda si è rilanciato, estremamente soddisfatto anche del risultato del round ceco.

Baldassarri è riuscito a imporsi in una Gara 1 folle, in cui alla prima curva un incidente che ha coinvolto ben cinque piloti ha cambiato le sorti del sabato: l’incolpevole Aegerter è finito a terra dopo un contatto con Can Oncu, riuscito a rientrare in pista ma penalizzato per guida irresponsabile. La gara è finita anche per Federico Caricasulo, Raffaele De Rosa, Yari Montella e Andy Verdoia. La gara però è andata avanti, con il pilota Evan Bros saldamente al comando già dalla prima curva.

Autore di una prestazione molto solida, Stefano Manzi è stato in grado di approfittare della grande caduta dei piloti davanti a sé per mettersi nelle posizioni di testa. Il pilota del team Dynavolt ha conquistato infatti il suo primo podio in Supersport grazie a un secondo posto alle spalle solo del connazionale Baldassarri, vincitore con ben sei secondi di vantaggio. A chiudere il podio un gradito ritorno: Steven Odendaal, chiamato in sostituzione di Alessandro Zetti nel team Kallio, ha chiuso Gara 1 in terza posizione.

Gara 2 ha visto poi l’assenza di Dominique Aegerter. Lo svizzero aveva lasciato la pista claudicante dopo essere rimasto a lungo a terra dopo la caduta di Gara 1. Una prima visita medica lo aveva dichiarato unfit per la domenica, ma accertamenti e indagini hanno fatto emergere la simulazione del campione del mondo in carica, che ha solo finto di star male. Le scuse non sono bastate al portacolori Ten Kate, che è stato punito dalla Direzione Gara con l’espulsione da Gara 2.

Con il 77 fuori dai giochi, è stato ancora una volta Lorenzo Baldassarri a imporsi nella seconda manche. La lotta è stata decisamente più serrata rispetto al sabato, con una bagarre tutta italiana: a giocarsi le tre posizioni del podio infatti sono stati il pilota Evan Bros, Nicolò Bulega e Stefano Manzi, in grande forma questo weekend.

Ad avere la meglio è stato Balda, autore di una doppietta importante in ottica iridata, mentre Bulega è riuscito a portare la Ducati sul podio con una seconda posizione a due decimi dal vincitore. A completare la tripletta Manzi, terzo e staccato di quasi quattro decimi. È una Supersport decisamente combattuta quella della domenica di Most, con tutti i cinque costruttori diversi nelle prime cinque posizioni.