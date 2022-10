SSP | Manzi nella storia a Portimao, Aegerter da record

Il round di Portimao ha chiuso la stagione europea del mondiale Supersport, che prima di avviarsi nella sua fase finale ha continuato a regalare spettacolo e colpi di scena. Nel sabato portoghese sventola il tricolore sul gradino più alto del podio, è Stefano Manzi il vincitore di Gara 1.

Il pilota romagnolo ha portato la Triumph davanti a tutti, centrando il suo primo successo in Supersport ed entrando nella storia, essendo questa la prima vittoria della Next Generation (il nuovo regolamento in vigore proprio da quest’anno).

Grande festa italiana in Gara 1, con Lorenzo Baldassarri secondo al traguardo per 11 millesimi dopo una grande volata al traguardo. L’Italia monopolizza il podio nel sabato lusitano, con un ottimo Federico Caricasulo in terza posizione.

Il pilota Evan Bros prova a frenare la rincorsa mondiale di Dominique Aegerter, che non riesce a trovare il solito guizzo e resta fuori dal podio. Baldassarri riesce così a recuperare qualche punto dal leader della classifica.

Aegerter però, fresco di annuncio del passaggio in Superbike dal prossimo anno, ristabilisce le gerarchie in Gara 2, andando a vincere di forza e battendo il record di vittorie in stagione: per lo svizzero arriva infatti il trionfo numero 13, che lo porta a confermare la leadership con 374 punti, 45 lunghezze in più di Lorenzo Baldassarri, solo settimo in una seconda manche complicata.

Ancora Italia sul podio in Gara 2, con un ottimo Raffaele De Rosa in seconda posizione. A completare il podio c’è Can Oncu, che priva a Federico Caricasulo di ripetersi ed è quarto.