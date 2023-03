SSP: Mandalika terra di conquista di Oncu e Caricasulo

Mandalika è il round “delle prime volte” per la Supersport, che vede due piloti diversi trionfare nelle due gare disputate questo fine settimana. Nel secondo appuntamento della stagione finalmente Can Oncu corona il suo sogno e centra il primo successo in carriera, imponendosi in Gara 1 e confermando con la vittoria il suo potenziale. Nella manche della domenica però è il turno di Federico Caricasulo, che torna sul gradino più alto del podio per la prima volta dopo quattro anni.

Così come in Superbike, anche in Supersport non sono mancati momenti che hanno lasciato col fiato sospeso. La pioggia ha fatto capolino nella gara del sabato, complicando i piani di team e piloti, che hanno fatto scelte diverse rivelatesi poi vincenti o meno. Sicuramente ha avuto ragione Can Oncu, che ha brillato in Gara 1 passando sotto la bandiera a scacchi davanti a tutti con un vantaggio di ben più di tre secondi sul primo degli inseguitori, Federico Caricasulo.

Con il successo di Gara 1, Oncu è diventato il quarto pilota più giovane a vincere una gara in Supersport, dietro ad Andy Verdoia, Manuel Gonzalez e Yoann Tiberio. Il pilota del team Puccetti è anche il 60° vincitore nella classe intermedia e nel sabato indonesiano ha regalato a Kawasaki la cifra capogiro di ben 200 gare sempre a punti. Ora, la Turchia vanta ben 44 vittorie, al pari dell’Italia.

In una Gara 1 combattuta dall’inizio alla fine, è Federico Caricasulo a salire sul secondo gradino del podio, beffando Niki Tuuli, che conclude in terza posizione con la Triumph del team Dynavolt. Rimane fuori dalla top 10 il leader del mondiale Nicolò Bulega, incappato in una gara complicata che conlcude in quinta posizione, alle spalle di Marcel Schrotter, quarto. Sabato più complicato per gli altri italiani: Stefano Manzi è settimo mentre Raffaele De Rosa conclude la gara in anticipo a causa di una foratura. Ritiro anche per Nicholas Spinelli.

Gara 2 è però la manche del riscatto: Federico Caricasulo, che il sabato si era accodato a Oncu, si impone andando a conquistare quella che è la sua prima vittoria dopo quattro anni di digiuno. L’ultimo successo risaliva infatti a Portimao 2019, ma a Mandalika guida una tripletta tutta italiana. L’Inno de’ Mameli suona infatti per il portacolori Althea ma possono beneficiarne anche gli altri due piloti che lo accompagnano sul podio.

Dopo un grande duello, Stefano Manzi si piega a Caricasulo e chiude Gara 2 in seconda posizione. Il pilota del team Ten Kate subisce il sorpasso proprio all’ultima curva, ma può sorridere dopo l’inciampo di Gara 1. A completare il podio tricolore c’è Nicolò Bulega, che migliora la prestazione rispetto al sabato e taglia il traguardo in terza posizione. Con il risultato odierno, il pilota del team Aruba Ducati mantiene il comando della classifica generale, con 77 punti e 18 lunghezze su Manzi, secondo nella generale.

De Rosa chiude in settima posizione, mentre il rookie Spinelli è nono ed entrambi con la top 10 si riscattano dal sabato amaro. Chi invece non può di certo sorridere è Andrea Mantovani. Weekend da dimenticare per il debuttante del team Evan Bros, che a Mandalika continua la striscia negativa: caduto in Gara 1 alla fine dell’ottavo giro, è stato anche squalificato dalla gara. Non è andata meglio la domenica, in cui ha chiuso 17° a oltre un minuto di ritardo dal vincitore Caricasulo.