SSP, Magny-Cours, Gara 2: la prima di Gonzalez, paura Bernardi

Il weekend della Supersport a Magny-Cours si conclude con brivido, una bandiera rossa ha diviso a metà Gara 2, lasciando con il fiato sospeso per un incidente avvenuto tra Dominique Aegerter, Luca Bernardi e Jules Cluzel: questi ultimi sono stati trasportati all’ospedale per degli accertamenti, anche se entrambi sono coscienti. Problemi alla schiena per il sammarinese, mentre il francese accusa dolori alla cervicale. Illeso invece Aegerter, che è potuto tornare in pista alla ripartenza.

Nel trambusto di Gara 2, festeggia Manuel Gonzalez, che riesce a contenere un Dominique Aegerter decisamente insidioso e conquista il suo primo trionfo nella classe Supersport. Lo spagnolo del team ParkinGo si impone sul leader del mondiale, che passa sotto la bandiera a scacchi in seconda posizione, dopo aver subìto l’attacco del giovane iberico. Con il risultato odierno, Aegerter incrementa ulteriormente il proprio vantaggio in classifica, complici anche le difficoltà del diretto rivale Steven Odendaal.

È Can Oncu il pilota a salire sul terzo gradino del podio, ottenendo il miglior risultato del weekend per la Kawasaki. Il turco interrompe l’egemonia Yamaha e precede il suo compagno di squadra Philipp Oettl, che in sella alla ZX-6R del team Puccetti è quarto. In questo modo resta in terza posizione nella classifica generale, alle spalle del sudafricano del team Evan Bros che non va oltre il sesto posto finale. Scattato dall’11esima casella, Odendaal recupera fino alla quinta piazza, ma archivia un weekend in cui perde margine nella generale. Tra Oettl e Odendaal si inserisce Niki Tuuli, quinto al traguardo con la MV Agusta.

Federico Caricasulo passa sotto la bandiera a scacchi in settima posizione e paga tre secondi di distacco dal vincitore Gonzalez. L’italiano precede il pilota di casa Andy Verdoia, che a Magny-Cours si fa notare ed è ottavo. Chiudono la top 10 Raffaele De Rosa e Peter Sebestyen, nono e decimo rispettivamente. Per l’ungherese del team Evan Bros, la decima posizione è il miglior risultato stagionale.

Così gli altri italiani: Kevin Manfredi è 11esimo, mentre Federico Fuligni è 15esimo. Bisogna scorrere la classifica fino alla 21esima posizione per trovare Luigi Montella. Chiude il gruppo tricolore Leonardo Taccini, 23esimo.