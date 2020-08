SSP, Jerez: Locatelli detta legge in Gara 1

La Supersport torna in pista dopo cinque mesi di stop e lo fa con un nuovo format: da Jerez de la Frontera infatti, anche la classe di mezzo delle derivate di serie disputerà una gara il sabato ed oggi è andata in scena la prima della ripartenza. A Phillip Island ci siamo fermati con Locatelli vincitore e dal leader del mondiale si riparte: il pilota del team Bardahl Evan Bros ha trionfato in Gara 1 con ben 3 secondi di vantaggio sul primo degli inseguitori, Jules Cluzel, incrementando anche il proprio vantaggio nella classifica generale.

Locatelli scattava dalla pole position, ma per due terzi di gara ha mantenuto la seconda posizione, alle spalle di un arrembante Cluzel che ha dettato il passo da subito. Il leader del campionato gli è però stato vicino per quasi tutta la durata della gara, fino a quando non ha sferrato l’attacco nelle fasi finali. Una volta effettuato il sorpasso che lo ha portato in testa, Locatelli è fuggito andando a vincere con un grande distacco sul francese, che si è dovuto accontentare della seconda posizione.

Festeggia il team Puccetti, che nella ripartenza vede entrambe le moto nelle prime posizioni: Philipp Oettl è stato autore di una grande gara che lo ha portato a conquistare il podio, mantenendo la terza posizione conquistata in Superpole. Ottimo risultato per il tedesco, che si riscatta dal ritiro di Phillip Island. Lucas Mahias resta ai piedi del podio, ma ha agguantato un quarto posto proprio nel finale dopo un durissimo duello con Raffaele De Rosa. Il francese si è fatto insidioso per poi sferrare un attacco molto al limite all’ultimo giro. Il portacolori MV Agusta ha provato a resistere, ma si è dovuto poi accontentare della quinta piazza.

Steven Odendaal ha chiuso la prima gara della ripartenza in sesta posizione, davanti ad un ottimo Corentin Perolari, settimo. Grande esordio per Manuel Gonzalez, che alla sua seconda uscita in Supersport ha conquistato l’ottava posizione, mentre a chiudere la top 10 troviamo Can Oncu ed Hannes Soomer, nono e decimo rispettivamente. Per quanto riguarda gli italiani, Federico Fuligni è 13esimo, mentre Luigi Montella è 15esimo. Archivia il sabato deluso Axel Bassani: il pilota del team Soradis Yamaha Motoxracing è caduto all’ultimo giro quando era in sesta posizione, dopo una splendida gara condotta subito alle spalle dei migliori.