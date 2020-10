SSP, Estoril, Libere: De Rosa in testa, Locatelli ottavo

Il mondiale Supersport affronta l’ultimo round della stagione e sul circuito dell’Estoril va in scena l’ultimo atto di questo 2020 che ha già assegnato il titolo. Al termine del venerdì di libere è Raffaele De Rosa ad imporsi nella classifica combinata: il pilota MV Agusta chiude al comando la seconda sessione, dopo aver siglato il terzo crono nella mattina ed è il primo a scalzare dalla vetta Andrea Locatelli, che invece non va oltre l’ottavo tempo di giornata.

Il pilota napoletano è l’unico a scendere sotto il muro dell’1’41, insieme a Hannes Soomer. L’estone conclude la prima giornata del weekend in seconda posizione, a 52 millesimi da Raffaele De Rosa. L’alfiere Kallio Racing si conferma in ottima forma dopo il round di Magny-Cours ed è secondo nella combinata, anche davanti a Lucas Mahias.

Il vincitore della gara francese, fresco di promozione in Superbike con il team Puccetti, è terzo al termine del venerdì di libere e paga 118 millesimi dalla vetta. Con il terzo posto di Mahias, troviamo ben tre moto diverse nelle prime tre posizioni. Il pilota Kawasaki si mette nel mezzo del plotone di Yamaha, che monopolizza i restanti posti fino all’ottavo crono: Isaac Vinales è quarto davanti a Steven Odendaal, quinto.

Ad Estoril ritroviamo Jules Cluzel, che torna in pista dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori dalle gare per molte settimane. Il francese riparte con cautela ed è sesto nella combinata, con alle spalle Peter Sebestyen, settimo. In questo venerdì di libere della Supersport manca nelle posizioni di testa Andrea Locatelli, che non va oltre l’ottavo tempo finale. Il campione del mondo in carica, che dal prossimo anno correrà in Superbike con il team ufficiale Yamaha, paga 653 millesimi dal connazionale che domina la classifica combinata di oggi. Chiudono la top 10 Philipp Oettl e Karel Hanika, nono e decimo rispettivamente.