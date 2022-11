SSP | Baldassarri sbaglia, Aegerter è di nuovo campione del mondo

Dominique Aegerter non ha avuto rivali in questo campionato, che ha fatto suo conquistando il titolo con un round d’anticipo rispetto alla fine della stagione. Lo svizzero si è riconfermato a Mandalika, chiudendo i giochi già in Gara 1 e vincendo il mondiale per il secondo anno consecutivo. Il portacolori Ten Kate è il primo pilota ad aver vinto due titoli di seguito dopo Kenan Sofuoglu nel 2016 e farà il salto in Superbike nel 2023 da campione del mondo.

Si è dovuto arrendere Lorenzo Baldassarri, che ha gettato alle ortiche la possibilità di portare la lotta per il mondiale fino all’ultimo round in programma a Phillip Island la prossima settimana. Il pilota del team Evan Bros infatti è stato protagonista di un highside in Gara 1 che di fatto ha consegnato il titolo nelle mani di Aegerter. Nessuna conseguenza per il pilota italiano, che ha provato a riscattarsi nella seconda manche ma non ha trovato altro che una nona posizione.

Baldassarri dunque non è riuscito ad approfittare delle difficoltà di Aegerter in Gara 1, che pur avendo vinto il titolo non è andato oltre la quarta posizione, decisamente indietro rispetto ai suoi standard. A trionfare però è stato Niki Tuuli, che ha trovato la prima affermazione della stagione riportando al successo la MV Agusta per la prima volta da Phillip Island nel 2017, quando a vincere era stato Roberto Rolfo. Il finlandese non è riuscito a replicarsi in Gara 2, perché protagonista di una caduta che ha costretto i commissari a esporre la bandiera rossa. Manche finita in anticipo dunque, con Dominique Aegerter vincitore senza rivali.

Ottimo il fine settimana di Can Oncu, saldamente in terza posizione nella classifica generale grazie ai due terzi posti conquistati nelle due gare di Mandalika. Il turco precede in classifica Nicolò Bulega, al momento quarto con la Ducati dopo i due sesti posti del fine settimana. A completare il podio nelle due manche disputate in Indonesia c’è ancora una volta tanta Italia.

Federico Caricasulo è riuscito ad agguantare un secondo posto in Gara 1 con la Ducati del team Althea, confermandosi una realtà importante. Lo stesso si può dire per Stefano Manzi, che al suo anno d’esordio in Supersport ha dimostrato di non essere un fuoco di paglia, confermando il grande risultato di Portimao (la vittoria in Gara 1) e salendo sul secondo gradino del podio in Gara 2 a Mandalika.