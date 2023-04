SSP | Assen: Bulega firma la doppietta ed è sempre più leader

Assen è fortino Ducati e il terzo round della stagione Superbike lo conferma non solo con la tripletta di Alvaro Bautista, ma anche con Nicolò Bulega, dominatore in Supersport. Il portacolori Aruba mette a segno una doppietta che consolida il suo primato in classifica e lo fa arrivare a Barcellona, in programma fra due settimane, da leader incontrastato.

È però una classifica che premia l’Italia quella del mondiale Supersport, perché il diretto inseguitore di Bulega è Stefano Manzi. Se il pilota Ducati ha 127 punti nel taschino, il connazionale ne ha 37 di meno, ma è secondo in campionato dopo il quinto posto in Gara 1 e l’ottima seconda piazza conquistata in Gara 2. Manzi

Proprio Gara 2 è un trionfo tricolore, con ben tre italiani sul podio: Bulega vince con un vantaggio di ben quattro secondi sulla coppia Manzi-Federico Caricasulo, che completano il podio in seconda e terza posizione rispettivamente. Solo 86 millesimi separano i due sulla linea del traguardo, con il portacolori Althea che si conferma in ottima forma. Dopo aver conquistato la Superpole nel sabato mattina infatti, è sesto in Gara 1 e chiude sul terzo gradino del podio la domenica pomeriggio, al termine di una grande battaglia.

Al termine del round di Assen, Marcel Schrotter è terzo nella classifica generale grazie al podio della prima manche e al quarto posto di Gara 2 in sella alla MV Agusta. Il tedesco è autore di una solida prestazione in Gara 1 che gli consente di beffare sulla linea del traguardo Glenn van Straalen. Il pilota di casa sale sul terzo gradino del podio davanti al suo pubblico, ma in Gara 2 non va oltre l’11° posto.

Weekend da dimenticare invece per Can Oncu, che con tutta probabilità salterà il round di Barcellona. Dopo un anonimo settimo posto in Gara 1, il pilota Kawasaki era pronto al riscatto nella seconda manche, ma un incidente con Yari Montella lo fa finire in terra dopo pochi metri dal via. Il turco rimedia la frattura dell’ulna e del radio del braccio sinistro. Tegola Puccetti, con Montella che fa mea culpa per l’ingresso garibaldino e si assume le responsabilità del crash.

Round di Assen complicato anche per gli altri italiani, il migliore dei quali è Raffaele De Rosa, nono in entrambe le gare. Migliora Andrea Mantovani, che raccoglie i primi punti della stagione grazie al 14° e al 12° posto del weekend. Simone Corsi appare come wild card in Olanda prima di dedicarsi al campionato italiano e chiude il fine settimana con una 16esima e una 12esima posizione. Filippo Fuligni chiude Gara 1 in 17esima posizione ma si ritira in Gara 2. Sorte invertita per Nicholas Spinelli, che si ritira nella prima manche e 14° al traguardo di Gara 2.