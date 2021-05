SSP, Aragon, Libere: Tuuli domina il venerdì davanti a Odendaal

L’attesa è finita anche per la Supersport, che ha di nuovo acceso i motori per tornare in pista per la nuova stagione. Ad Aragon è andata in scena la prima giornata del round inaugurale del 2021, che porta la firma di Niki Tuuli, autore di un grande rientro con la MV Agusta. Il finlandese ha fermato il cronometro sull’1’54”997, andando al comando della combinata e diventando di fatto l’uomo da battere del weekend.

Tuuli si è messo alle spalle anche Steven Odendaal, nuovo arrivato nel mondiale Supersport in sella alla Yamaha del team Evan Bros. Il sudafricano raccoglie il testimone pesante di Andrea Locatelli, ma sembra difendersi piuttosto bene, essendo reduce da un infortunio durante l’inverno che lo ha costretto a un piccolo stop. Odendaal ha chiuso il venerdì di libere con il secondo tempo, a tre decimi dal leader.

C’è da dire che la Supersport appare da subito molto combattuta, ben undici piloti sono racchiusi in meno di un secondo. Il terzo crono appartiene a Jules Cluzel, che resta a quattro decimi dal leader di giornata e precede un rientrante Randy Krummenacher. Dopo un anno di assenza, lo svizzero è tornato nel mondiale chiudendo il primo giorno in quarta posizione, a poco meno di mezzo secondo da Tuuli.

Segue Raffaele De Rosa, quinto e primo degli italiani. Il pilota napoletano va poco oltre i cinque decimi di ritardo dalla vetta e resta davanti a un altro dei grandi protagonisti della scorsa stagione: Philipp Oettl. L’alfiere Kawasaki è sesto davanti a Federico Caricasulo. L’italiano, dopo una parentesi in Superbike, è tornato quest’anno nella classe Supersport, dove al momento occupa la settima posizione.

L’ottavo crono appartiene a Dominique Aegerter, mentre chiudono la top 10 Hannes Soomer e Gonzalez, nono e decimo rispettivamente. Per quanto riguarda gli altri italiani, in 12esima posizione troviamo Bernanrdi, seguito da Manfredi con il 13esimo tempo. Più attardato Fuligni, 15esimo, mentre Pizzoli è 19esimo. Rientro difficoltoso per Michel Fabrizio, che torna dopo anni di assenza firmando un 20esimo tempo, mentre Montella e Taccini sono 22esimo e 26esimo rispettivamente.