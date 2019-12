Scheib esordisce in Superbike con Orelac nel 2020

La griglia di partenza del Mondiale Superbike continua ad arricchirsi e nel 2020 vedrà un nuovo acquisto. Maximilian Scheib debutta nella massima classe delle derivate di serie con il team Orelac Racing VerdNatura. Il cileno è uno degli ultimi nomi ad apparire nella entry list e, come lui, anche la squadra, che sembrava dover lasciare il mondiale la prossima stagione.

José Calero, proprietario del team Orelac, avrà anche il doppio impegno di Team Manager a partire dal 2020 e si avvarrà del supporto di Kawasaki, che seguirà da vicino il lavoro di sviluppo dal punto di vista tecnico della ZX-10RR affidata al cileno.

Con Orelac e Scheib, le squadre impegnate nel campionato saranno 15, mentre i piloti arriveranno ad essere ben 24, una cifra elevatissima rispetto allo scorso anno. La griglia di partenza dunque sarà ricca di talenti, alcuni di vecchia data ed altri al debutto, e vanterà ben due sudamericani. Con Scheib infatti troviamo anche Leandro Mercado, argentino che ha annunciato l’ingaggio con il team Motocorsa.

Proprio Scheib è uno dei piloti che esordirà in Superbike, ma non sarà la prima volta che salirà sulle moto più potenti della categoria. Nel 2018 infatti ha corso per MV Agusta negli ultimi due appuntamenti della stagione per sostituire Jordi Torres. In quello stesso anno ha disputato l’Euopeo Superstock 1000, lottando per il titolo fino all’ultima gara e chiudendo in terza posizione nella classifica generale. Non è riuscito a trovare una sella per il 2019 ed è migrato verso l’ESBK, il campionato spagnolo che ha dominato arrivando a conquistare un posto nel mondiale.

Scheib commenta la notizia con entusiasmo: “È un sogno che si realizza, tanto che faccio fatica a rendermi conto del fatto che dal 2020 correrò in Superbike. Devo ringraziare moltissimo José Calero e tutta la struttura Orelac Racing, hanno pensato a me e hanno avuto fiducia nel mio talento. Sono molto emozionato in vista di questa avventura e non vedo l’ora di cominciare”.

“Questo sarà un anno senza pressioni, ma ovviamente ho le mie aspettative. Voglio iniziare tranquillo, ma lavorando sodo durante l’inverno. Non conosco la pista di Phillip Island e so che sia lì sia in Qatar i rivali saranno molto forti. Ma una volta arrivati in Europa potrò mostrare il mio talento”.