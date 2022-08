SBK | Yamaha su Locatelli: “Serve un gran risultato per ritrovare fiducia”

Paul Denning, boss del team Yamaha, crede che Andrea Locatelli debba ottenere un gran risultato per ritrovare la fiducia e tornare al suo potenziale nel mondiale Superbike.

Quest’anno Andrea Locatelli sta faticando per confermare i risultati della sua stagione di debutto nel 2021, quando è stato considerato la stella del futuro. Nel 2022 infatti fino ad ora ha conquistato un solo podio ad Assen, quando in Gara 2 Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu di sono toccati mentre erano in lotta per il comando.

Sebbene il pilota italiano sia stato costante e abbia concluso a punti tutte le gare tranne una, consolidando il quarto posto nella classifica piloti, è il distacco dal trio di testa composto da Rea, Razgatlioglu e Alvaro Bautista della Ducati a destare preoccupazione.

Inoltre, nelle ultime gare il bergamasco è stato superato da Michael Ruben Rinaldi (Ducati) e Scott Redding (BMW), mentre a volte ha persino faticato a battere la Ducati satellite di Axel Bassani. Denning ritiene che la mancanza di fiducia stia avendo un impatto negativo su Locatelli, campione del mondo Supersport nel 2020, e che abbia bisogno di lottare con i tre piloti di punta del mondiale per ricordarsi di cosa è capace.

Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Credo che si tratti di fiducia", ha detto Denning a Motorsport.com. "Sta di nuovo facendo un buon lavoro per non commettere errori, è quarto in campionato. Tecnicamente abbiamo avuto un paio di sfide a Donington che non ci aspettavamo da parte sua. Ha fatto una buona gara ad Assen, quando è arrivato secondo dopo che Jonathan e Toprak si sono scontrati. Credo che abbia bisogno di un risultato, di credere in se stesso. Non è solo Locatelli, tutti i piloti dietro i primi tre devono lottare con loro per una gara e credere di potercela fare. Una volta fatto questo passo, il passo successivo, quello della fiducia, è più facile da trovare. In questo momento ha bisogno di un risultato e poi potrà costruire su quel risultato".

Locatelli non ha esitato ad ammettere che deve migliorare le sue prestazioni, soprattutto di fronte ai progressi fatti da Honda e BMW nel 2022. In gioco non c'è solo il campionato costruttori, dove la Yamaha ha attualmente 19 punti di vantaggio sulla Ducati, ma Locatelli ha solo 14 punti di vantaggio su Rinaldi nella lotta per il quarto posto nella classifica piloti, con Iker Lecuona della Honda a sette punti di distanza in sesta posizione.

"La Honda sta arrivando e la BMW sta arrivando, quindi devo migliorare ancora un po'", ha detto l’italiano del team Pata . “Rispetto all'anno scorso sono più veloce, anche in gara, ma devo cercare di stare davanti e di ottenere buoni risultati. Lanno scorso se avessi fatto lo stesso tempo di Gara 2 a Most sarei stato quarto, e in Gara 1 sarei salito sul podio. Ho migliorato molto il tempo di gara, ma il risultato è peggiore. Non sono molto contento dei risultati. Devo cercare di fare qualcosa per migliorare ancora un po'".