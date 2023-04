SBK | Yamaha: cosa succede se va via Razgatlioglu?

Non c'è fretta, ma in casa Yamaha si comincia a pensare al futuro nel Campionato Mondiale Superbike (WSBK). Toprak Razgatlioglu è la carta vincente del team factory. Il campione del mondo 2021 è ora al suo quarto anno come pilota ufficiale Yamaha e molto probabilmente lo rimarrà.

La domanda è se Razgatlioglu preferisca continuare la sua carriera tra le derivate di serie, per vincere più gare e titoli mondiali, o se sia attratto dalla MotoGP. Qualche giorno fa, ha provato la Yamaha M1 per la seconda volta, ma non è riuscito a convincere completamente il racing director della Yamaha, Lin Jarvis.

Nel team Yamaha WSBK, però, non è Lin Jarvis ma Paul Denning a decidere. A capo del team Crescent, la sua squadra operativa nel Mondiale Superbike, Denning ha inizialmente diretto per anni il programma SBK di Suzuki. Dal 2016, la Yamaha è il costruttore che si affida all'esperienza e alla competenza di Crescent.

Dal 2020, Razgatlioglu è la punta di diamante della squadra, ma resterà così? Denning conosce molto bene Toprak e spera che il turco rimanga con la squadra anche dopo la stagione 2023. Soprattutto, spera di vederlo continuare a vestire i colori Yamaha.

Se Razgatlioglu se ne va, la Yamaha sta già cercando delle alternative?

"L'obiettivo è tenerlo alla Yamaha. Se questo significa che è su una MotoGP, allora è un bene. Se rimarrà qui, allora andrà bene lo stesso", ha dichiarato Denning a proposito di Razgatlioglu in un'intervista a "Motorsport-Total.com", sottolineando: "Dal nostro punto di vista, ovviamente, sarebbe perfetto se rimanesse qui. Sarebbe il nostro sogno".

"Spero che nei prossimi mesi decida di trovare qui un buon equilibrio tra lavoro e vita privata e che si goda la vita e i duelli. Bautista ha un vantaggio tecnico al momento. Ma spero che Razgatlioglu abbia il sogno di vincere molti altri titoli mondiali con la Yamaha", ha detto Denning.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Kenan Sofuoglu Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Nel caso in cui Razgatlioglu dovesse lasciare il team Yamaha factory in Superbike e passasse al programma giapponese di MotoGP per il 2024 o addirittura si accasasse presso un altro costruttore, per il team Yamaha WSBK non c'è "nessun piano B per ora", come ammette Denning.

Sia il contratto con Razgatlioglu che quello con il suo compagno di squadra Andrea Locatelli scadono alla fine della stagione. Denning si sta già guardando intorno per trovare delle alternative, in caso di necessità? "Ho una certa idea di quale sia l'opzione migliore per il futuro. Ma non ci sono stati ancora colloqui formali e non abbiamo contattato nessun altro pilota", spiega.

Andrea Locatelli ha le carte in regola per essere il numero 1 della Yamaha?

Con o senza Razgatlioglu: Denning è impressionato da Locatelli e dalla sua crescita. L'italiano corre per il team ufficiale Yamaha nel Campionato Mondiale Superbike dal 2021, dopo aver vinto il titolo del Campionato Mondiale Supersport su Yamaha nel 2020. Nella stagione in corso, Locatelli ha già conquistato diversi podi dopo tre weekend di gara e ha raccolto solo pochi punti in meno di Razgatlioglu.

"Sono molto contento delle sue prestazioni e del modo in cui ha lavorato, sia nei test invernali che nelle gare finora disputate", dice Denning di Locatelli, e rivela: "Come squadra gli abbiamo messo un po' più di pressione, ma in modo positivo. Abbiamo fatto in modo che credesse di più in se stesso".

"È un pilota che ha dominato il Mondiale Supersport e ora ha due anni di esperienza in Superbike. Quindi perché non dovrebbe essere in grado di fare un altro passo?". Il boss del team Yamaha definisce "eccellente" il lavoro con cui Locatelli ha contribuito allo sviluppo della R1.

Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Durante i test invernali, Locatelli è stato "più veloce e ha avuto più facilità a trovare il set-up rispetto a Toprak", come osserva Denning. "Anche la sua forza mentale è migliorata", elogia il team manager, convinto del talento dell'italiano. "Ha ancora margini di miglioramento. Può credere ancora di più in se stesso".

Alla domanda specifica se Locatelli abbia le carte in regola per diventare il numero uno della squadra, Denning risponde: "Perché no? Il prossimo passo è vincere una gara. Ha già lottato con Bautista e Rea in alcune gare e ha fatto benissimo. Ma il risultato è stato sempre il secondo o il terzo posto".

"Deve semplicemente lottare per le vittorie. Poi potrà fare il passo successivo in termini di fiducia. Ha il giusto equilibrio tra età ed esperienza", ha detto il boss del team Yamaha del 26enne italiano.

Denning ha parlato di Aegerter e Gardner: "Li stiamo osservando molto da vicino"

Quindi, nel caso in cui Razgatlioglu dovesse lasciare il programma SBK della Yamaha nel prossimo inverno, Denning ha già un potenziale successore ai box.

Locatelli, tuttavia, non è l'unico ad aver impressionato il boss del team Yamaha. Denning elogia anche le prestazioni di Dominique Aegerter e Remy Gardner, che attualmente stanno entrambi disputando la loro prima stagione nel team satellite Yamaha GRT nel Campionato Mondiale Superbike.

Di Aegerter e della sua carriera, i cui punti salienti finora includono la vittoria dei titoli mondiali Supersport 2021 e 2022 con la Yamaha, Denning dice: "Domi è molto intelligente. È stato dominante nel Campionato del Mondo Supersport, anche se aveva avversari molto forti".

E di Gardner, il cui apice della carriera è la conquista del titolo di campione del mondo Moto2 2021 con la squadra di Aki Ajo, Denning dice: "Remy ha vinto il Campionato del Mondo Moto2 in modo molto ponderato e controllato".

Dominique Aegerter, GRT Yamaha WorldSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Le conclusioni del boss della Yamaha su Aegerter e Gardner sono: "Entrambi sono molto promettenti. È un bene per la Yamaha e per la squadra. Spero che continuino a crescere. Naturalmente il nostro obiettivo è quello di essere il miglior team Yamaha. Ma ricordo anche come il team Tech3 sia riuscito a mettere sotto pressione il team factory nella classe MotoGP".

Non solo il team Tech3, ma soprattutto il team Petronas, in quanto team satellite Yamaha, è stato in grado di mettere pressione al team factory Yamaha. Questa pressione è stata così forte nelle stagioni 2019 e 2020 della MotoGP che l'allora pilota Petronas Fabio Quartararo è stato promosso direttamente al team ufficiale, sostituendo nientemeno che la superstar Valentino Rossi.

Denning può immaginare qualcosa di simile nel Mondiale Superbike? Ovvero che Aegerter o Gardner sarà promosso dalla GRT-Yamaha alla squadra ufficiale Yamaha? "Sono entrambi molto veloci", ha detto Denning, aggiungendo: "Sono molto contento per GRT, anche se non è la mia squadra. Ora hanno due piloti molto combattivi, aggressivi ed affamati, capaci di ottenere buoni risultati. Stiamo osservando entrambi molto da vicino".

Dominique Aegerter lusingato dagli elogi di Denning, ma cauto

E cosa hanno da dire i piloti in questione sull'argomento? Aegerter si sente lusingato dalle dichiarazioni positive di Denning, ma tiene volutamente la palla bassa. "Mi sembra una buona cosa", dice Aegerter a "Motorsport-Total.com" a proposito delle parole di elogio del boss del team Yamaha. Tuttavia, dopo soli tre weekend nel Mondiale Superbike, il pilota svizzero non vuole ancora pensare ad una promozione nel team ufficiale: "Aspettiamo e vediamo se alla fine succederà".

Dominique Aegerter, GRT Yamaha WorldSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Aegerter ammette che lui stesso ha dei dubbi sulla possibilità di essere preso in considerazione per un tale cambiamento. "La Svizzera è un Paese piccolo. Non è facile e ormai ho raggiunto un'età che per alcuni non è più così interessante", afferma il 32enne.

Ma Denning sembra togliere direttamente i dubbi sull'età. "Per me l'età non fa differenza. Le prestazioni sono tutto", assicura il boss del team Yamaha e sottolinea: "Jonathan Rea è ancora affamato come sempre a 37 anni. Bautista è diventato campione del mondo a 38 anni. Quindi per me non è un problema".

Remy Gardner si gode la vita nel Mondiale Superbike

Come Aegerter, anche Gardner, suo compagno di squadra alla GRT Yamaha, non sta pensando ad un possibile passaggio al team ufficiale Yamaha. "Onestamente non ci ho ancora pensato. Questo pensiero non mi è passato per la testa. Al momento mi sto solo godendo la moto", ha dichiarato l'australiano a 'Motorsport-Total.com'.

Remy Gardner, GRT Yamaha WorldSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Mentre Aegerter è diventato Campione del Mondo Supersport per la seconda volta consecutiva nel 2022, Gardner non è salito sul podio come l'allora Campione del Mondo Moto2 in carica. Nella classe MotoGP, l'australiano ha corso per la da rookie con la KTM Tech3. Ma in estate, prima di potersi abituare alla MotoGP, ha scoperto che nel 2023 non ci sarebbe stato più bisogno di lui.

Gardner è molto più felice ora nel Mondiale Superbike: "Ho avuto un anno difficile nel 2022. Ora mi piace passare un po' più di tempo a casa con la mia ragazza ed il mio cane. Ad essere sincero, non ho ancora pensato a nessun contratto".