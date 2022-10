SBK | Villicum, Gara 1: Bautista fugge e incrementa, cade Toprak

Inizia con un nuovo dominio l’ultimo terzo di stagione di questo mondiale, che sta andando sempre di più nella direzione di Alvaro Bautista. Sulla pista di San Juan El Villicum, lo spagnolo della Ducati si è portato al comando nelle fasi iniziali di Gara 1 per andare a vincere con un vantaggio di poco più di cinque secondi sul primo degli inseguitori. È implacabile il leader del campionato, che consolida ulteriormente il primato nella generale approfittando di un clamoroso errore di Toprak Razgatlioglu.

Proprio al primo giro infatti, Bautista e il campione del mondo in carica hanno ingaggiato un duello per prendersi la prima posizione e, nel tentativo di difendersi, il pilota Yamaha è scivolato alla Curva 9, gettando alle ortiche la possibilità di lottare per la vittoria e provare a ridurre il distacco in classifica. È questo un clamoroso errore da parte di Toprak, che scivola così a -80 dalla vetta, dopo aver conquistato un punto al rientro in pista con una piccola rimonta che lo ha portato fino alla 15esima posizione.

Chi invece riesce ad approfittare del passo falso di Toprak è Jonathan Rea, che al traguardo ha pagato poco più di cinque secondi da Bautista, ma ha rosicchiato qualche punto al pilota Yamaha. Il nordirlandese ha combattuto per tutta la gara con Axel Bassani e i due hanno dato vita a un duello per la seconda posizione che ha visto vincere il pilota Kawasaki. Con il secondo posto di Gara 1, il sei volte campione del mondo si porta a -87 da Bautista, leader incontrastato.

Ha lottato come un leone il portacolori Motocorsa, autore di una prestazione più che solida. Andato al comando nelle primissime fasi di gara, Bassani non ha mai lasciato le posizioni del podio, riuscendo a passare sulla linea del traguardo in terza posizione, dopo aver resistito agli attacchi di Rea.

Resta ai piedi del podio Iker Lecuona, presente fra i primi tre nei giri iniziali, ma poi distante 11 secondi dal vincitore. Il pilota Honda è comunque autore di una buona gara, se si pensa che è la sua prima volta a San Juan El Villicum e sta ancora familiarizzando con la pista. Lo spagnolo ha messo le ruote della sua Fireblade davanti a quelle della Ducati di Michael Ruben Rinaldi, decisamente meno efficace di Bautista. Il romagnolo ha chiuso Gara 1 in quinta posizione, a quasi 14 secondi dal compagno di squadra.

Alex Lowes è sesto alla bandiera a scacchi davanti a Scott Redding, primo dei piloti BMW. Le due M1000RR ufficiali riescono ad agguantare la top 10, con Michael van der Mark decimo. Tra i due compagni di squadra si inseriscono Andrea Locatelli, primo dei piloti Yamaha al traguardo, e Xavi Vierge, nono con l’altra Honda ufficiale. Gara da dimenticare invece per Loris Baz, che non è andato oltre il 16° posto.