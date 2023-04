SBK | Van der Mark operato per ridurre la frattura al femore

Il round di Assen si è concluso in maniera decisamente cruenta per Michael van der Mark, protagonista di un violento highside che gli ha procurato la frattura del femore sinistro. Portato al centro medico del circuito, è stato poi trasferito all’ospedale di Assen, dove nella tarda serata di domenica è stato sottoposto a un intervento per ridurre la frattura.

I primi esami avevano già rilevato una sospetta frattura, diagnosi poi confermata all’ospedale Wilhelmina di Assen. Lì è emersa la necessità di intervenire, per questo motivo è stato portato all’UMC di Groningen, dove è stato operato, come riporta il magazine olandese Racesport.nl. L’intervento è stato reso noto dai medici nella mattinata di lunedì, affermando che la frattura era aperta ma pulita.

L’operazione si è conclusa con successo e, fortunatamente, oltre alla frattura non sono state riscontrate altre lesioni alla gamba. È sicuramente impensabile l’idea di tornare in pista fra due settimane a Barcellona, dove la Superbike volerà per il quarto round della stagione. Non si conoscono tuttavia i tempi di recupero, ma l’obiettivo principale è ora tornare in forma per poter salire nuovamente sulla sua BMW M1000RR.

Continua così la lunga lotta di van der Mark contro gli infortuni. Già in occasione del round dell’Estoril dello scorso anno, l’olandese aveva rimediato la frattura del femore destro. Proprio ad Assen inoltre arrivava dopo aver recuperato dalla lesione a due dita della mano sinistra, rotte in un incidente in Gara 2 a Mandalika che aveva causato anche la bandiera rossa.