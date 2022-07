SBK | Van der Mark e BMW rinnovano la fiducia anche per il 2023

La stagione non è iniziata nel migliore dei modi per Michael van der Mark, costretto a saltare diversi round a causa di un infortunio alla gambe rimediato durante un allenamento prima di inizio campionato. Tuttavia, la fiducia riposta in lui dal team BMW non è messa in discussione, anzi. Le due parti hanno raggiunto un accordo e hanno confermato che il pilota olandese sarà in sella alla M1000RR anche nella prossima stagione.

Il 2021 si era concluso con il guizzo della vittoria della Superpole Race a Portimao, l’ultima che porta la firma di Van der Mark. Il 2022 però non sta andando per il verso giusto e ancora non c’è una data di ritorno, anche se questa è prevista per il rientro dalla pausa estiva. L’olandese ha corso ad Assen, salvo poi doversi fermare ancora per recuperare pienamente e poter tornare in sella nel pieno delle forze. Nel frattempo però, Michael van der Mark e BMW rinnovano la fiducia reciproca e confermano di essere insieme anche per il 2023.

Michael van der Mark, BMW Motorrad WorldSBK Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Sono molto felice nella famiglia BMW e sono contento dell’estensione della nostra collaborazione”, afferma van der Mark. “Sfortunatamente, la stagione attuale fino ad ora non è andata come avevo immaginato, ma non posso cambiarlo. Ora è importante recuperare pienamente. Personalmente, voglio tornare in sella alla mia BMW M1000RR il prima possibile. Mi manca tutto, il team, la moto, le gare. Ma ciò che importa maggiormente è quanto dicono i medici e sto seguendo le loro raccomandazioni. Vedremo quando potrò tornare a gareggiare. Ad Assen ho visto quanto potenziale ha la moto quest’anno e il progetto ha fatto degli ulteriori progressi da allora. Lo abbiamo visto nelle ultime gare e sono stati confermati dal podio di Scott a Donington. Non vedo l’ora di tornare in azione, sono sicuro che avremo un futuro di successo insieme”.

Marc Bongers, Direttore BMW Motorrad Motorsport, esprime la propria soddisfazione: “Siamo molto contenti che Michael rimanga con noi. Nella sua prima stagione, nel 2021, si è adattato molto bene alla BMW M1000RR e lo ha confermato con la vittoria a Portimao. Il suo contributo allo sviluppo della M RR nella sua prima stagione è stato estremamente importante per tutto il progetto. Sfortunatamente, Michael è costretto a combattere con un infortunio da quest’inverno. Tuttavia siamo fiduciosi del fatto che quando sarà recuperato e potrà correre di nuovo, tornerà alla forza di prima sulla M1000RR. Anche durante il suo periodo di recupero, Michael è rimasto coinvolto nella famiglia BMW. È fantastico che resti parte integrante della famiglia anche in futuro. È stato importante per noi completare l’estensione del contratto prima della pausa estiva anche per manifestare la fiducia che riponiamo in lui. Questo gli permette di concentrarsi pienamente sul suo recupero. Non vediamo l’ora di vederlo tornare per una stagione 2023 forte insieme”.