SBK | Ultimi test a Phillip Island, poi via alla stagione!

Manca davvero ormai pochissimo all’inizio della nuova stagione di Superbike, il conto alla rovescia è iniziato, ma prima che si spengano i semafori che danno l’avvio al 2023 è il momento di scaldare i motori un’ultima volta per due giorni di test. Come da tradizione, si torna a Phillip Island per il round inaugurale, preceduto dalle prove che avranno luogo lunedì e martedì.

Ultima chiamata per team e piloti, che stanno ultimando i dettagli per farsi trovare pronti per l’inizio della stagione. L’uomo da battere sarà senza dubbio Alvaro Bautista, che difenderà il titolo e già all’inizio del 2023 si è mostrato decisamente in forma in sella alla Ducati. La Panigale V4R sembra una macchina perfetta nelle mani dello spagnolo e anche Michael Ruben Rinaldi ha iniziato l’anno apparendo in ottime condizioni nei test invernali.

Un po’ in difficoltà è invece Axel Bassani, che ancora non sembra aver trovato la quadra. Attardato è stato durante l’inverno anche Danilo Petrucci, pronto al debutto nel mondiale delle derivate di serie e di ritorno a Phillip Island per la prima volta dal 2019 (qui l’intervista esclusiva a Petrux). Occhi puntati sui due portacolori Ducati italiani, che sono molto attesi e avranno tanto lavoro da fare per potersi avvicinare ai compagni di marca.

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati Photo by: Circuito de Jerez

Chi invece dovrà solo affinare qualche dettaglio per poter essere un grande rivale di Bautista è Toprak Razgatlioglu: il turco è pronto a dare battaglia e già nei test invernali ha dato prova di essere in grande forma, con una Yamaha che ha compiuto qualche passo in avanti. La Casa di Iwata vuole riportare a sé il titolo conquistato nel 2021 e farà di tutto per sconfiggere il rivale che al momento sembra imbattibile. Ma Razgatlioglu non si tira indietro e già nel primo confronto a Jerez e Portimao si è mostrato combattivo.

Lo stesso discorso vale per Jonathan Rea, a digiuno dal 2020. Il nordirlandese vuole riscattarsi dalla scorsa stagione avara di soddisfazione e di vittorie e nei test di gennaio ha dato prova di voler cambiare la rotta nel 2023. In sella alla sua Kawasaki, il sei volte iridato proverà a raggiungere la settima corona e battere altri record, ma per farlo dovrà disporre di un mezzo che gli permetta di battere sia Bautista sia Razgatlioglu. Ed è proprio su questo che la squadra sta lavorando: Phillip Island darà le ultime e definitive risposte.

Attenzione anche a Honda, che ha mostrato una grande crescita con la confermatissima coppia formata da Iker Lecuona e Xavi Vierge. I due portacolori HRC si sono mostrati soddisfatti al termine dei test di Jerez e Portimao e arrivano a Phillip Island pronti a confermare le buone sensazioni in vista del primo round della stagione. Arrivano in Australia con più interrogativi invece i due piloti BMW: Scott Redding e Michael van der Mark sono apparsi meno in forma e più “scontenti” della nuova M1000RR-R.

Pronti all’azione anche team e piloti del mondiale Supersport, che avrà il suo avvio a Phillip Island proprio come la Superbike. Tutti sono già in Australia e da domani si scende in pista. Di seguito, ecco gli orari di lunedì e martedì (ora italiana)

Lunedì 20 febbraio

23:10-1:00 – WorldSSP Free Practice 1

1:10-3:10 – WorldSBK Free Practice 1

3:40-5:30 – WorldSSP Free Practice 2

5:40-7:49 – WorldSBK Free Practice 2

Martedì 21 febbraio

23:10-1:10 – WorldSBK Free Practice 1

1:20-3:10 – WorldSSP Free Practice 1

3:40-5:40 – WorldSBK Free Practice 2

5:50-7:40 – WorldSSP Free Practice 2