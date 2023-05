SBK | Ufficiale: Bautista e Ducati ancora insieme nel 2024

Le voci si rincorrevano ormai da settimane, ma oggi Alvaro Bautista ha sciolto ogni dubbio: il campione in carica sarà ai nastri di partenza del mondiale Superbike anche per la prossima stagione. I dubbi sul suo futuro si erano insinuati nel round di Assen di due settimane fa, in cui lo spagnolo aveva lasciato intendere che fosse pronto ad appendere il casco al chiodo. Tuttavia questo momento sembra essere ancora lontano e nel 2024 continuerà la sua avventura nelle derivate di serie con Ducati.

Approdato in Superbike nel 2019 con la struttura Aruba, l’attuale portacolori Ducati aveva sfiorato il titolo, per poi trascorrere due stagioni in Honda. Nel 2022 è tornato in sella alla Panigale V4R, conquistando il mondiale e riportando la Rossa sul tetto del mondo dopo undici anni (l’ultimo titolo era stato vinto da Carlos Checa nel 2011). Bautista si presenta al round di casa da leader del campionato con ben 56 punti di vantaggio sul diretto inseguitore Toprak Razgatlioglu, dunque i presupposti per riconfermarsi ci sono tutti.

Il binomio Bautista-Ducati sarà presente quindi anche nel 2024, nonostante l’annuncio della conferenza stampa speciale lasciasse pensare all’addio alle gare. Bautista è ormai un pilota d’esperienza, con i suoi quasi 40 anni, e anche in Olanda non aveva nascosto di voler trascorrere più tempo insieme alle proprie figlie. L’amore per la pista e per le gare è però ancora molto forte, pertanto le due parti rinnovano la fiducia, così come aveva anticipato nella giornata di ieri Motorsport.com.

“Dopo più di venti anni nel mondiale tra MotoGP e SBK, sono nel miglior momento della mia carriera, non solo per i risultati, ma anche per la mia forma", esordisce Bautista nella sua conferenza stampa spciale. "Fisicamente e mentalmente mi sento bene, sono molto felice di come sto lavorando a casa in maniera sempre più competitiva. Professionalmente era chiaro che fossi pronto. Ora ci sono fattori nella mia vita che diventano sempre più importanti. Le mie figlie diventano sempre più grandi e chiedono di me quando non ci sono, viaggio molto. Ma dopo la gara di Assen ho avuto qualche giorno per pensarci bene e ne ho parlato con loro”.

Dunque, ecco le sue parole, che confermano quanto anticipato da Motorsport.com: “Quindi, per la prossima stagione, nel 2024, sarò ancora qui, continuerò a correre con il team Aruba, resto nel mondo racing. Sono molto felice di questo, al momento io e la mia famiglia abbiamo deciso che questo è ciò che vogliamo fare. Continuiamo a lavorare, credo di avere ancora margine di miglioramento e questa è la mia decisione: correrò anche il prossimo anno”.

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Questa non è una decisione semplice, perché la mia famiglia sta diventando sempre più importante per me, ma io sento di dover continuare a correre. Mi sento forte, mi diverto ed è bello per tutti. Il team si fida di me, ho molta esperienza ma possiamo continuare a divertirci e fare risultati. Ringrazio tutto il mio team e la mia famiglia. Senza di loro non sarebbe possibile stare qui, mia moglie in particolare mi sostiene nel mio allenamento a casa, guarda le bambine…è importante per me”, spiega.

Per quanto riguarda il prolungamento del contratto, il campione del mondo in carica sostiene di voler scegliere la formula di rinnovo annuale per motivarsi ancora di più: “Preferisco fare anno per anno, anche perché per me è più motivante. Se hai un pluriennale magari ti rilassi di più, invece così do il mio meglio perché l’anno seguente me lo devo guadagnare in pista”.