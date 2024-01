SBK | Toprak: “Stiamo mostrando il grande potenziale della BMW”

Occhi puntati su Toprak Razgatlioglu ai test di Jerez: il turco scende in pista in questi due giorni di prove per continuare a familiarizzare con la BMW, la nuova arma con cui lotterà nel mondiale Superbike. Dopo un primo approccio con la M 1000 RR nei test privati di Portimao, finalmente il campione del mondo 2021 si è potuto confrontare con i rivali nelle prove collettive.

Terzo al termine del Day 1, Toprak si mostra decisamente soddisfatto di questi suoi primi giri con la BMW. Il primo impatto era stato positivo e il processo di familiarizzazione con la sua nuova moto sta proseguendo nella giusta direzione, stando alle dichiarazioni che ha rilasciato a worldsbk.com alla fine della prima giornata. “Sono molto contento di avere finalmente il bel tempo!”, ha affermato riferendosi al maltempo trovato a Portimao nei primi test privati. “Nei miei primi test non abbiamo avuto una sessione completamente asciutta”.

“Ora abbiamo una pista in ottime condizioni e abbiamo dimostrato il nostro potenziale. Nella mattinata, nei primi cinque giri, ho girato in 1'39.8 con la gomma SC0. È un risultato molto buono. Ho visto subito l'1'39 e ho pensato che fosse una buona cosa, perché si diceva che la BMW non fosse pronta per essere una moto da campionato, ma se la moto non avesse avuto il suo potenziale, non avremmo fatto un 1'39". Sembra che la moto abbia del potenziale. Abbiamo bisogno di tempo e di migliorare la moto perché la sto ancora imparando”, spiega Toprak.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu

Il turco si è mostrato competitivo nella prima giornata di test nonostante stia ancora imparando a conoscere la moto. La familiarizzazione con la BMW sta procedendo bene: “Ho guidato la moto per un giorno intero, sto imparando molto e lo stesso vale per la squadra. Il mio stile è probabilmente un po' diverso, quindi la mia squadra sta imparando il mio stile. In generale, sono contento. È stato un test positivo”.

La differenza tra la BMW e la Yamaha, che ha guidato nelle ultime quattro stagioni, è notevole. Dunque, Razgatlioglu si sta concentrando sull’adattamento alla M 1000 RR, spiegando le differenze tra una moto e l’altra: “Dopo aver corso per un altro marchio, la moto è completamente diversa. L'elettronica è diversa. Mi sono quasi adattato, non al 100% ma quasi. Nel Day 1 abbiamo provato alcune parti nuove e nella seconda giornata ce ne saranno molte altre”.

“Spero di migliorare la moto; è l'unica cosa su cui sono concentrato. Nell'ultimo giro ho provato lo pneumatico SCQ solo per capirlo, perché non l'ho mai provato con questa moto. Devo capire il bilanciamento perché, quando si monta la gomma Q, la moto cambia sempre, infatti è cambiata completamente. Sono stato solo un decimo più veloce rispetto alla gomma da gara. Anche nel Day 2 monteremo lo pneumatico SCQ. Spero di migliorare la moto e di provare di nuovo a fare un buon tempo sul giro”, afferma Razgatlioglu.