SBK | Toprak: “Se BMW lavora così bene, saremo campioni del mondo”

La presentazione del team ufficiale BMW era una delle più attese e nella giornata di ieri non ha deluso le aspettative. La Casa tedesca ha ufficialmente presentato la sua nuova punta di diamante, Toprak Razgatlioglu, che è anche la grande star del Mondiale Superbike. Avevamo già visto il turco in azione con la M 1000 RR nei test privati di Portimao un mese e mezzo fa, ma nella giornata di ieri i veli tolti alla nuova BMW hanno segnato l’ufficialità del passaggio.

Ora Razgatlioglu è pronto a tornare in pista, dove alla fine di gennaio si confronterà per la prima volta con i suoi avversari. "Sono sempre pronto”, ha dichiarato Razgatlioglu a worldsbk.com in occasione della presentazione BMW, in riferimento ai test di fine mese. “Ho fatto tre giorni di test, ma nessuno è stato completamente asciutto. Ora aspetto solo la prossima settimana, mi manca la mia nuova moto. I test della prossima settimana saranno molto importanti, perché vedrò tutti i piloti. Ho girato da solo, non ho visto altri piloti della Superbike, ho bisogno di piloti, di lottare, per vedere i tempi sul giro".

Nei test programmati a Portimao e a Jerez, anche il turco avrà la possibilità di continuare a familiarizzare con la sua nuova moto, con cui ha avuto un primo approccio, ma condizionato da un meteo non troppo clemente: “A Portimao, la prima volta che ho guidato la moto, stavo sorridendo sul rettilineo, perché la moto è molto veloce”.

Tuttavia, il campione del mondo 2021 ritiene che ci sia qualche aspetto da migliorare sulla M 1000 RR. Nell’insieme, Toprak è rimasto soddisfatto dalla moto, ma si focalizza sulle aree, anche considerando il suo stile di guida: “Dobbiamo solo migliorare alcune cose, ma non siamo lontani. Abbiamo bisogno di più giri, di più chilometri. Quando mi è stato chiesto dove migliorare ho detto senza dubbio l'elettronica. Ma, in generale, la moto è molto buona. Soprattutto il freno motore è incredibile, la moto si ferma. Dobbiamo solo migliorare in alcune aree, per il mio stile".

Una volta conclusi i test, si volerà in Australia, dove a fine febbraio inizierà la stagione. Ciò che incuriosisce molti sarà vedere cosa riuscirà a fare Razgatlioglu sin da subito. Il turco però frena gli entusiasmi, anche se è consapevole di poter far bene: "La prima gara sarà un po' difficile. Phillip Island è sempre una gara complicata perché bisogna tenere la gomma posteriore. Vedremo”.

In prospettiva, però, Razgatlioglu si vede competitivo e in grado di poter battere i più favoriti: "BMW lavora ogni giorno e questo è un bene. Quando vedo BMW lavorare, anche io lavoro ancora di più. Se lavoriamo così, credo che potremo diventare campioni del mondo. Non so se quest'anno o il prossimo, ma credo che non siamo lontani”.